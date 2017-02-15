«Как танк по полю с маргаритками». Обзор испанских СМИ
Что пишет испанская пресса после разгрома «Барселоны» в Париже.
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LA VANGUADIA: «БАРСА» ИЗБИТА И ПОТОПЛЕНА.
Ни присутствие Купидона. Ни магия Парижа. Ни эпичность Лиги чемпионов. Ничего. «Барса» разбита 0:4 и практически попрощалась с Европой, если только на «Камп Ноу» не произойдет чудо. Унаи Эмери задушил каталонцев и прогнал всех призраков, преследовавших его.
Неполноценность «Барселоны» была вопиющей. Футбольно и эмоционально команда Луиса Энрике оказалась не в силах реагировать на демонстрацию силы французского клуба. «Барса» была найдена задушенной интенсивностью ПСЖ, который проехался по «Барселоне», как танк по полю с маргаритками.
EL PAÍS: ПОЗОРНАЯ И КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ «БАРСА».
Команда Луиса Энрике, испорченная и невразумительная, пострадала от блестящей команды Унаи Эмери, движимой Ди Марией, Кавани и Дракслером.
«Барселона» эпохи южноамериканского атакующего трезубца была заморожена в Париже. Сенсационный «ПСЖ» унизил «Барселону». От Месси не было никаких новостей по ходу матча.
Никто не демонстрировал симптомы недомогания «Барселоны» настолько убедительно, как это сделал Эмери, уставший быть жертвой одного и того же сценария «Барселоны» и теперь жаждавший мести более чем
Это был совершенный план Эмери, который вышел победителем во всех отрезках матча: в дебюте, в развитии своего преимущества по ходу игры и в финале. Никогда прежде Барселона Луиса Энрике не терпела такого унизительного и позорного поражения. В Париже был реквием.
MARCA: РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ В ПАРИЖЕ.
Лига чемпионов разлюбила «Барселону». Это оказался самый горький день святого Валентина. Никаких признаков той команды, что была раньше. Не было никакого проблеска надежды в океане разочарования. Ни одной причины верить и надеяться. «ПСЖ» доминировал по всему полю. Серхи Роберто предстал карикатурой на крайнего защитника, Андре Гомеш провалил игру, Месси провел свой худший матч сезона, и только тер Штеген спасал «Барселону» от еще более крупного разгрома.
В Париже, городе любви, сердце «Барселоны» было разбито на тысячи обломков. Это было преждевременное и грустное прощание с Европой. Сильнейшее разочарование. Эта «Барса» не готова править в Европе.
AS: ПСЖ УНИЗИЛ «БАРСЕЛОНУ».
«Барса» проиграла нечто больше, чем одну игру в Париже. Унижение команды Луиса Энрике на «Парк де Пренс» было прискорбным, «Барселона» выглядела абсолютно невразумительно во всех аспектах — тактическом, физическом, моральном. Без планирования, без внимания к юным воспитанникам команды, с забытым фирменным стилем взошел Луис Энрике на гильотину в Париже, где он предстал голым и беззащитным. Унижение «Барселоны» в Париже в матче с «ПСЖ» ознаменовало собой конец проекта Луиса Энрике, который имел глиняные ноги, даже когда выигрывал. Не важно, что будет происходить с завтрашнего дня и до мая — пора поставить точку в пребывании Луиса Энрике во главе команды.
Уход Луиса Энрике не станет никакой драмой. Настоящая трагедия — это реальность в виде того, какими предстали в Париже вся «Барса» и те ее игроки, которые должны стать основой для нового проекта — Месси, Иньеста, Пике и другие. Бессилие, нежелание, отсутствие решений и нулевой вклад футболистов, которые должны быть основой будущей «Барселоны» — это деморализовала команду, переставшую быть командой.
Даже при травме столпа обороны ПСЖ Тьягу Силвы «Барселона» не могла создать у чужих ворот ничего. Луис Суарес был неузнаваем, Месси впал в апатию, и только Неймар показал хоть
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