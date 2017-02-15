«Как танк по полю с маргаритками». Обзор испанских СМИ

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LA VANGUADIA: «БАРСА» ИЗБИТА И ПОТОПЛЕНА.

Ни присутствие Купидона. Ни магия Парижа. Ни эпичность Лиги чемпионов. Ничего. «Барса» разбита 0:4 и практически попрощалась с Европой, если только на «Камп Ноу» не произойдет чудо. Унаи Эмери задушил каталонцев и прогнал всех призраков, преследовавших его.

Неполноценность «Барселоны» была вопиющей. Футбольно и эмоционально команда Луиса Энрике оказалась не в силах реагировать на демонстрацию силы французского клуба. «Барса» была найдена задушенной интенсивностью ПСЖ, который проехался по «Барселоне», как танк по полю с маргаритками.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 4:0 ПСЖ Барселона

EL PAÍS: ПОЗОРНАЯ И КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ «БАРСА».

Команда Луиса Энрике, испорченная и невразумительная, пострадала от блестящей команды Унаи Эмери, движимой Ди Марией, Кавани и Дракслером.

«Барселона» эпохи южноамериканского атакующего трезубца была заморожена в Париже. Сенсационный «ПСЖ» унизил «Барселону». От Месси не было никаких новостей по ходу матча. Сине-гранатовые провалились с оглушительным треском, индивидуально и коллективно, физически и тактически. Ничего подобного с «Барселоной» не происходило с 2013 года, когда она была разбита «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Барса» предстала неодушевленной командой, потому что ее лучшие игроки забыли, как играть в футбол, а их заменители еще не научились делать этого — как Андре Гомеш.

Никто не демонстрировал симптомы недомогания «Барселоны» настолько убедительно, как это сделал Эмери, уставший быть жертвой одного и того же сценария «Барселоны» и теперь жаждавший мести более чем когда-либо, потому что это была Лига чемпионов. Тренер знал, что судьба «ПСЖ» шла через атаки двух футболистов, находящихся в отличной форме: Ди Марии и Дракслера. Лучшая версия французской команды предстала с подписанием немца и восстановлением аргентинца. Бускетс и атакующие полузащитники «Барселоны» были замучены выкрутасами команды Эмери.

Это был совершенный план Эмери, который вышел победителем во всех отрезках матча: в дебюте, в развитии своего преимущества по ходу игры и в финале. Никогда прежде Барселона Луиса Энрике не терпела такого унизительного и позорного поражения. В Париже был реквием.

MARCA: РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ В ПАРИЖЕ.

Лига чемпионов разлюбила «Барселону». Это оказался самый горький день святого Валентина. Никаких признаков той команды, что была раньше. Не было никакого проблеска надежды в океане разочарования. Ни одной причины верить и надеяться. «ПСЖ» доминировал по всему полю. Серхи Роберто предстал карикатурой на крайнего защитника, Андре Гомеш провалил игру, Месси провел свой худший матч сезона, и только тер Штеген спасал «Барселону» от еще более крупного разгрома.

В Париже, городе любви, сердце «Барселоны» было разбито на тысячи обломков. Это было преждевременное и грустное прощание с Европой. Сильнейшее разочарование. Эта «Барса» не готова править в Европе.

AS: ПСЖ УНИЗИЛ «БАРСЕЛОНУ».

«Барса» проиграла нечто больше, чем одну игру в Париже. Унижение команды Луиса Энрике на «Парк де Пренс» было прискорбным, «Барселона» выглядела абсолютно невразумительно во всех аспектах — тактическом, физическом, моральном. Без планирования, без внимания к юным воспитанникам команды, с забытым фирменным стилем взошел Луис Энрике на гильотину в Париже, где он предстал голым и беззащитным. Унижение «Барселоны» в Париже в матче с «ПСЖ» ознаменовало собой конец проекта Луиса Энрике, который имел глиняные ноги, даже когда выигрывал. Не важно, что будет происходить с завтрашнего дня и до мая — пора поставить точку в пребывании Луиса Энрике во главе команды.

Уход Луиса Энрике не станет никакой драмой. Настоящая трагедия — это реальность в виде того, какими предстали в Париже вся «Барса» и те ее игроки, которые должны стать основой для нового проекта — Месси, Иньеста, Пике и другие. Бессилие, нежелание, отсутствие решений и нулевой вклад футболистов, которые должны быть основой будущей «Барселоны» — это деморализовала команду, переставшую быть командой.