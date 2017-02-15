Он в очередной раз проявил их при общении с представителями испанских СМИ. Чемпион мира 1986 года находился в одной из гостиниц Мадрида, куда приехал поболеть за «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». К нему пришло достаточно много журналистов, и представитель Cope Анхель Гарсия обвинил Марадону в том, что тот ударил его, сообщает Marca.



«Я не ударял тебя. Если бы я ударил тебя, то ты остался бы без носа. Если бы дело дошло до рукопашной, я бы покалечил тебя», — сказал журналисту Марадона.



Первый матч между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «сливочных», ответный — 7 марта.