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15 февраля 2017, 9:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Марадона — журналисту: Если бы я ударил тебя, то ты остался бы без носа

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона известен своей эмоциональностью.

Бывший футболист <span class=error>Наполи</span> и сборной Аргентины Диего <span class=error>Марадона</span> известен своей эмоциональностью. Увеличить
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Он в очередной раз проявил их при общении с представителями испанских СМИ. Чемпион мира 1986 года находился в одной из гостиниц Мадрида, куда приехал поболеть за «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». К нему пришло достаточно много журналистов, и представитель Cope Анхель Гарсия обвинил Марадону в том, что тот ударил его, сообщает Marca.

«Я не ударял тебя. Если бы я ударил тебя, то ты остался бы без носа. Если бы дело дошло до рукопашной, я бы покалечил тебя», — сказал журналисту Марадона.

Первый матч между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «сливочных», ответный — 7 марта.

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