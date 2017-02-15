Ни одна команда в истории еврокубков не выходила в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче
Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил каталонскую «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Анхель ди Мария, еще по голу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер.
Что примечательно, никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая со счетом 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в четыре и более мяча в первом матче.
В апреля 2013 года «Барселона» проиграла «Баварии» со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, победив в ответной встрече — 0:3.
Самый крупный счет, с которого команды в еврокубках отыгрывались, — 1:4. В сезоне-2003/04 «Депортиво» проиграл в первом матче ¼ финала «Милану» со счетом 1:4, но разгромил итальянцев со счетом 4:0 в ответной встрече и вышел в полуфинал.
Ответный матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
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