Эмери: ПСЖ показал свой лучший футбол в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» показали свою лучшую игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», считает главный тренер французской команды Унаи Эмери.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу французской команды. Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.
«Мы были едины. Команда играла с большой концентрацией на протяжении всего матча. “ПСЖ” показал свой лучший футбол против великой команды. Я отношусь с большим уважением к “Барселоне”. Мы должны оставаться сбалансированными во всех соревнованиях», — сказал Эмери, чьи слова приводит официальный микроблог «ПСЖ» в Twitter.
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