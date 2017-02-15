Эмери: ПСЖ показал свой лучший футбол в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу французской команды. Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

«Мы были едины. Команда играла с большой концентрацией на протяжении всего матча. “ПСЖ” показал свой лучший футбол против великой команды. Я отношусь с большим уважением к “Барселоне”. Мы должны оставаться сбалансированными во всех соревнованиях», — сказал Эмери, чьи слова приводит официальный микроблог «ПСЖ» в Twitter.