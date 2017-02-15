Тренер «Барселоны»: Результат матча ЛЧ с ПСЖ отражает то, что происходило на поле

Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

«Результат отражает то, что происходило на поле. Мы были явно хуже «Пари Сен-Жермен», — сказал Энрике, чьи слова приводит официальный микроблог «Барселоны» в Twitter.

Полузащитник «сине-гранатовых» Серхио Бускетс отметил, что его команда уступила сопернику и в тактическом, и физическом плане. «ПСЖ» был лучше нас. Они играли лучше, были лучше тактически и физически, — заявил Бускетс, которого цитирует официальный сайт УЕФА.