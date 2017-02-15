Луис Энрике: «ПСЖ» был лучше «Барселоны» во всех компонентах

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«Это катастрофическая ночь для нас. «ПСЖ» был лучше нас во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле, и мне не нужно лишний раз говорить об этом нашим фанатам.

Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки. Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы. Мы поменяли схему с 4−3−3 на 4−2−3−1, чтоб Месси мог чаще встречаться с мячом, но в конечном итоге получилось все именно так, как получилось.

«ПСЖ» нас особо не удивил. Они располагают качественными игроками, такими, как Ди Мария, а также обладают хорошей скамейкой запасных. Они показали высокий уровень игры и волю к победе, выиграли большое количество единоборств, — приводит слова Энрике Marca.