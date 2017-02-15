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15 февраля 2017, 1:53 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

Луис Энрике: «ПСЖ» был лучше «Барселоны» во всех компонентах

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал разгромное поражение от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> прокомментировал разгромное поражение от <span class=error>ПСЖ</span> в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0. Увеличить
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«Это катастрофическая ночь для нас. «ПСЖ» был лучше нас во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле, и мне не нужно лишний раз говорить об этом нашим фанатам.

Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки. Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы. Мы поменяли схему с 4−3−3 на 4−2−3−1, чтоб Месси мог чаще встречаться с мячом, но в конечном итоге получилось все именно так, как получилось.

«ПСЖ» нас особо не удивил. Они располагают качественными игроками, такими, как Ди Мария, а также обладают хорошей скамейкой запасных. Они показали высокий уровень игры и волю к победе, выиграли большое количество единоборств, — приводит слова Энрике Marca.

14.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Parc des Princes
ПСЖ 4:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Энрике Луис
Голы
18′ Анхель Ди Мария 11
40′ Юлиан Дракслер (М. Верратти) 23
55′ Анхель Ди Мария (Л. Кюрзава) 11
72′ Эдинсон Кавани (Т. Менье) 9
Составы
Кевин Трапп 16
Тома Менье 12
Левен Кюрзава 20
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Блэз Матюиди (к) 14
Эдинсон Кавани 9
3′ Адриен Рабьо 25
61′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
86′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 27
69′ Марко Верратти 6
Кристофер Нкунку 33
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
5 Серхио Бускетс 62′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
21 Андре Гомиш 58′ 33′
12 Рафинья 74′
8 Андрес Иньеста (к) 72′
4 Иван Ракитич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
13 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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