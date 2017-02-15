Тухель: «Боруссия» играла превосходно в матче ЛЧ с «Бенфикой», но проигрыши случаются
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Футболисты дортмундской «Боруссии» превосходно в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», но проигрыши случаются. Такое мнение после матча высказал главный тренер «Боруссии» Томас Тухель, слова которого приводит пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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«Боруссия» проиграла «Бенфике» на выезде со счетом 0:1 в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Мяч на 49-й минуте забил Константинос Митроглу.
«На мой взгляд, “Боруссия” играла не просто хорошо, а превосходно. Ни в одной игре не происходит такого, чтобы команда, которая выглядит так здорово, в итоге проиграла. Но, подобное случается, несмотря на досаду от поражения, я очень горд своими футболистами. Впереди нас ждет ответный поединок», — сказал Тухель.