Тухель: «Боруссия» играла превосходно в матче ЛЧ с «Бенфикой», но проигрыши случаются

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«Боруссия» проиграла «Бенфике» на выезде со счетом 0:1 в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Мяч на 49-й минуте забил Константинос Митроглу.

«На мой взгляд, “Боруссия” играла не просто хорошо, а превосходно. Ни в одной игре не происходит такого, чтобы команда, которая выглядит так здорово, в итоге проиграла. Но, подобное случается, несмотря на досаду от поражения, я очень горд своими футболистами. Впереди нас ждет ответный поединок», — сказал Тухель.

Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.