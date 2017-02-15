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15 февраля 2017, 1:54 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тухель: «Боруссия» играла превосходно в матче ЛЧ с «Бенфикой», но проигрыши случаются

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Футболисты дортмундской «Боруссии» превосходно в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», но проигрыши случаются. Такое мнение после матча высказал главный тренер «Боруссии» Томас Тухель, слова которого приводит пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам тренера немецкого клуба несмотря на досаду от поражения он очень горд своими футболистами. Увеличить
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«Боруссия» проиграла «Бенфике» на выезде со счетом 0:1 в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Мяч на 49-й минуте забил Константинос Митроглу.

«На мой взгляд, “Боруссия” играла не просто хорошо, а превосходно. Ни в одной игре не происходит такого, чтобы команда, которая выглядит так здорово, в итоге проиграла. Но, подобное случается, несмотря на досаду от поражения, я очень горд своими футболистами. Впереди нас ждет ответный поединок», — сказал Тухель.

Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.

14.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Estadio da Luz
Бенфика 1:0 Боруссия Д
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Томас Тухель
Голы
48′ Константинос Митроглу (Андерсон Луис Луизау) 11
Нереализованные пенальти
17 П-Э. Обамеянг 58′
Составы
Эдерсон 1
Нелсон Семеду 50
Элизеу 19
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Виктор Линделеф 14
Эдуардо Сальвио 18
63′ Любомир Фейса 5
Луиш Мигел Пиззи 21
45′ Андре Каррильо 15
Филипе Аугусту 6
75′ Константинос Митроглу 11
Рауль Хименес 9
67′ Рафа Силва 27
Франко Серви 22
38 Роман Бюрки
26 Лукаш Пищек
37 Эрик Дурм
5 Марк Бартра 90′
25 Сократис Папастатопулос
29 Марсель Шмельцер (к) 74′
7 Усман Дембеле
33 Юлиан Вайгль
13 Рафаэл Геррейру 82′
27 Гонсало Кастро
11 Марко Ройс 82′
22 Кристиан Пулишич 85′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 62′
21 Андре Шюррле
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 4
3 Угловые 10
15 Фолы 10
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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