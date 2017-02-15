Ди Мария: Разгром «Барселоны» в мой день рождения — это невероятно!
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). Аргентинец стал автором дубля.
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«О лучшем вечере нельзя и мечтать. Победа над “Барселоной” со счётом 4:0 в мой день рождения — это просто невероятно! Это был идеальный матч. Чтобы победить, мы должны были сыграть именно так, как сегодня. И всё же соперник вполне может отыграть четыре мяча», — цитирует Ди Марию L’Equipe.
Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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