«О лучшем вечере нельзя и мечтать. Победа над “Барселоной” со счётом 4:0 в мой день рождения — это просто невероятно! Это был идеальный матч. Чтобы победить, мы должны были сыграть именно так, как сегодня. И всё же соперник вполне может отыграть четыре мяча», — цитирует Ди Марию L’Equipe.



Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.