Шюррле: Бывают такие дни, когда мяч просто не залетает в чужие ворота

«Думаю, “Боруссия” играла лучше, особенно в первом тайме. У нас были более опасные моменты, включая пенальти. Наша команда должна была побеждать, однако впереди ещё ответная игра, которая расставит всё по своим местам. Порой бывают такие дни, когда мяч просто не залетает в чужие ворота», — приводит слова Шюррле пресс-служба УЕФА.



Ответная игра между «Боруссией» и «Бенфикой» состоится 8 марта в Германии.