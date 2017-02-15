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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28777017/
15 февраля 2017, 1:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Шюррле: Бывают такие дни, когда мяч просто не залетает в чужие ворота

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, “Боруссия” играла лучше, особенно в первом тайме. У нас были более опасные моменты, включая пенальти. Наша команда должна была побеждать, однако впереди ещё ответная игра, которая расставит всё по своим местам. Порой бывают такие дни, когда мяч просто не залетает в чужие ворота», — приводит слова Шюррле пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между «Боруссией» и «Бенфикой» состоится 8 марта в Германии.

14.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Estadio da Luz
Бенфика 1:0 Боруссия Д
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Витория Руй Томас Тухель
Голы
48′ Константинос Митроглу (Андерсон Луис Луизау) 11
Нереализованные пенальти
17 П-Э. Обамеянг 58′
Составы
Эдерсон 1
Нелсон Семеду 50
Элизеу 19
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Виктор Линделеф 14
Эдуардо Сальвио 18
63′ Любомир Фейса 5
Луиш Мигел Пиззи 21
45′ Андре Каррильо 15
Филипе Аугусту 6
75′ Константинос Митроглу 11
Рауль Хименес 9
67′ Рафа Силва 27
Франко Серви 22
38 Роман Бюрки
26 Лукаш Пищек
37 Эрик Дурм
5 Марк Бартра 90′
25 Сократис Папастатопулос
29 Марсель Шмельцер (к) 74′
7 Усман Дембеле
33 Юлиан Вайгль
13 Рафаэл Геррейру 82′
27 Гонсало Кастро
11 Марко Ройс 82′
22 Кристиан Пулишич 85′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 62′
21 Андре Шюррле
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 4
3 Угловые 10
15 Фолы 10
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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