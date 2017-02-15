Бускетс: «ПСЖ» переиграл «Барселону» тактически

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«Возможно, 0:4 — это чересчур крупное поражение по такой игре. Дело не в том, что мы плохо настроились на матч. Просто “ПСЖ” переиграл “Барселону” тактически. Парижане были лучше нас во многих компонентах. Их план сработал. Мы готовились к несколько иной игре», — цитирует Бускетса Sport.es со ссылкой на телеканал TV3.



Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.