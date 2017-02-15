Бускетс: «ПСЖ» переиграл «Барселону» тактически
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение команды от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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© AFP 2017
«Возможно, 0:4 — это чересчур крупное поражение по такой игре. Дело не в том, что мы плохо настроились на матч. Просто “ПСЖ” переиграл “Барселону” тактически. Парижане были лучше нас во многих компонентах. Их план сработал. Мы готовились к несколько иной игре», — цитирует Бускетса Sport.es со ссылкой на телеканал TV3.
Ответный поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта в Испании.
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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