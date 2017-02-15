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15 февраля 2017, 1:12 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

На дне рождения Ди Марии Месси был среди гостей

В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники.

В первом матче <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ПСЖ</span> сенсационно разгромил Барселону. Три гола из четырех у парижан забили именинники. Увеличить
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В этом сезоне, с приходом в «ПСЖ» Унаи Эмери — сторонника схематичного футбола и строгой игровой дисциплины, — Ди Марии, этой вольной футбольной птице, приходится бороться за свои права на место в основном составе парижан. Удается это с переменным успехом: наставник порой оставляет его в запасе, а выпуская на поле, закрепощает таким количеством обязанностей, что у аргентинца не остается ни времени, ни возможностей для вольнодумства. Как следствие, он стал мало забивать и восприниматься одним из ключевых игроков «ПСЖ».

Но вчера Ди Мария справлял день рождения, 29-й по счету, и хотя этот фактор ничего не значит для мироустройства и порядка вещей, ничто человеческое не чуждо даже Эмери: усадить именинника на скамейку, да в игре с «Барселоной» Месси, он себе не позволил. От тактической пахоты, разумеется, не освободил, но в нынешних условиях для Анхеля и это — высшая форма доверия.

Отплатил за него полузащитник моментально, классным ударом с левой упаковав мяч со штрафного в ближний верхний угол. Через несколько минут, спринтерским рывком вернувшись в оборону, дал понять тренеру, что и норму черновой выработки выполнит сполна. А в начале второго тайма, уже на правах героя, коротко разобрался с мячом на подступах к штрафной и еще раз продемонстрировал свою волшебную левую. Не удивляйтесь, если отныне аргентинец станет у Эмери любимчиком.

Его замену можно было воспринимать как своего рода психологический ход: чтобы тот эмоционально не расплескал себя до дна — и чтобы прекратил, наконец, отбирать хлеб у Кавани. Главный бомбардир «ПСЖ», надо же было такому случиться, в этот день вообще был юбиляром, и мог сделать себе подарок на 30-летие прежде Анхеля, но заковырялся в выгоднейшей ситуации и упустил шанс. Уже и Дракслер отличился, после быстрой атаки хлестко пробив наискось с угла штрафной, уже и Ди Мария ушел под овации, а Кавани, забивающий нынче бесперебойно, упорно стрелял вхолостую. Но «Барса» предоставляла хозяевам столько возможностей, что уругвайцу должно было повезти уже хотя бы по закону больших чисел. Что и произошло — и теперь Эдинсон может всем говорить, что именно благодаря ему «Барселона» получила 4:0.

А у звездного нападения «Барсы» не получалось ничего. Категорически. Месси и Суарес выглядели как рядовые гости на совместном дне рождения друзей-соотечественников, которые принесли скромные подарки и стесняются дарить их публично. Слыханное ли дело, что ни тот, ни другой ни разу не угрожали воротам из пределов штрафной?! А причина донельзя проста: до них попросту не доходил мяч. Парижане пресекали все поползновения каталонцев доставить его нападающим.

Внезапно проявился кадровый дисбаланс «Барселоны»: средняя линия явно уступала в качестве игры и собственным форвардом, и соперникам. Отчасти это объяснимо: Иньеста и Бускетс лишь недавно поправились и еще не набрали кондиций, для чего им, постаревшим, нужно все больше и больше времени, а Андре Гомиш без привычных партнеров — Маскерано в центре и Видаля сзади, разом травмировавшихся в канун игры, похоже, просто растерялся.

Португалец и упустил единственный верный момент гостей, когда его вывели тет-а-тет с Траппом — неловко тюкнул мяч в сторону ворот и заработал только угловой. В концовке был еще момент после стандарта, но возник он спонтанно, не по логике, и закончился по справедливости — ничем. Точнее, попаданием Юмтити в перекладину. Ответный матч команда, которую букмекеры называли одним из двух наиболее вероятных финалистов нынешней Лиги, начнет с отставанием в четыре гола.

14.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Parc des Princes
ПСЖ 4:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Энрике Луис
Голы
18′ Анхель Ди Мария 11
40′ Юлиан Дракслер (М. Верратти) 23
55′ Анхель Ди Мария (Л. Кюрзава) 11
72′ Эдинсон Кавани (Т. Менье) 9
Составы
Кевин Трапп 16
Тома Менье 12
Левен Кюрзава 20
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Блэз Матюиди (к) 14
Эдинсон Кавани 9
3′ Адриен Рабьо 25
61′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
86′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 27
69′ Марко Верратти 6
Кристофер Нкунку 33
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
5 Серхио Бускетс 62′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
21 Андре Гомиш 58′ 33′
12 Рафинья 74′
8 Андрес Иньеста (к) 72′
4 Иван Ракитич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
13 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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