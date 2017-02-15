На дне рождения Ди Марии Месси был среди гостей

В этом сезоне, с приходом в «ПСЖ» Унаи Эмери — сторонника схематичного футбола и строгой игровой дисциплины, — Ди Марии, этой вольной футбольной птице, приходится бороться за свои права на место в основном составе парижан. Удается это с переменным успехом: наставник порой оставляет его в запасе, а выпуская на поле, закрепощает таким количеством обязанностей, что у аргентинца не остается ни времени, ни возможностей для вольнодумства. Как следствие, он стал мало забивать и восприниматься одним из ключевых игроков «ПСЖ».

Но вчера Ди Мария справлял день рождения, 29-й по счету, и хотя этот фактор ничего не значит для мироустройства и порядка вещей, ничто человеческое не чуждо даже Эмери: усадить именинника на скамейку, да в игре с «Барселоной» Месси, он себе не позволил. От тактической пахоты, разумеется, не освободил, но в нынешних условиях для Анхеля и это — высшая форма доверия.

Отплатил за него полузащитник моментально, классным ударом с левой упаковав мяч со штрафного в ближний верхний угол. Через несколько минут, спринтерским рывком вернувшись в оборону, дал понять тренеру, что и норму черновой выработки выполнит сполна. А в начале второго тайма, уже на правах героя, коротко разобрался с мячом на подступах к штрафной и еще раз продемонстрировал свою волшебную левую. Не удивляйтесь, если отныне аргентинец станет у Эмери любимчиком.

Его замену можно было воспринимать как своего рода психологический ход: чтобы тот эмоционально не расплескал себя до дна — и чтобы прекратил, наконец, отбирать хлеб у Кавани. Главный бомбардир «ПСЖ», надо же было такому случиться, в этот день вообще был юбиляром, и мог сделать себе подарок на 30-летие прежде Анхеля, но заковырялся в выгоднейшей ситуации и упустил шанс. Уже и Дракслер отличился, после быстрой атаки хлестко пробив наискось с угла штрафной, уже и Ди Мария ушел под овации, а Кавани, забивающий нынче бесперебойно, упорно стрелял вхолостую. Но «Барса» предоставляла хозяевам столько возможностей, что уругвайцу должно было повезти уже хотя бы по закону больших чисел. Что и произошло — и теперь Эдинсон может всем говорить, что именно благодаря ему «Барселона» получила 4:0.

А у звездного нападения «Барсы» не получалось ничего. Категорически. Месси и Суарес выглядели как рядовые гости на совместном дне рождения друзей-соотечественников, которые принесли скромные подарки и стесняются дарить их публично. Слыханное ли дело, что ни тот, ни другой ни разу не угрожали воротам из пределов штрафной?! А причина донельзя проста: до них попросту не доходил мяч. Парижане пресекали все поползновения каталонцев доставить его нападающим.

Внезапно проявился кадровый дисбаланс «Барселоны»: средняя линия явно уступала в качестве игры и собственным форвардом, и соперникам. Отчасти это объяснимо: Иньеста и Бускетс лишь недавно поправились и еще не набрали кондиций, для чего им, постаревшим, нужно все больше и больше времени, а Андре Гомиш без привычных партнеров — Маскерано в центре и Видаля сзади, разом травмировавшихся в канун игры, похоже, просто растерялся.