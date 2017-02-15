«ПСЖ» забил «Барселоне» четыре безответных гола в Лиге чемпионов

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Счет в матче «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» открыл Анхель ди Мария, который на 18-й минуте реализовал штрафной. Самюэль Юмтити нарушил правила против Юлиана Дракслера в двух метрах от штрафной, и ди Мария забил прямым ударом, перебросив стенку.

Второй гол забил уже сам Дракслер. На 40-й минуте Лионель Месси в борьбе с Адриеном Рабьо потерял мяч, тот достался Марко Вератти, который в касание вывел Дракслера один на один. Немецкий полузащитник пробил мимо Марка-Андре тер Штегена в дальний угол.

Во втором тайме ди Мария довел счет до разгромного, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной. Окончательный же счет на 71-й минуте установил Эдисон Кавани, который отличился после передачи в штрафную от Томаса Менье.

«Барселона» за весь матч провела только две опасные атаки. В первом тайме Неймар вывел один на один с Кевином Траппом Андре Гомеша, но португалец не смог переиграть вратаря. Во втором тайме, за несколько минут до конца матча, после подачи углового Самюэль Юмтити попал в штангу.

Парижане в матче с «Барселоной» потеряли основного защитника Марко Верратти, который во втором тайме в столкновении с Лионелем Месси получил травму и был заменен. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в ответной встрече. Матч на «Камп Ноу» состоится 8 марта.

Во втором матче вторника «Бенфика» обыграла дортмундскую «Боруссию» за счет гола Костаса Митроглу. Грек отличился на 49-й минуте. Ответный матч между этими командами также состоится 8 марта.