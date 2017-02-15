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15 февраля 2017, 0:54 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«ПСЖ» забил «Барселоне» четыре безответных гола в Лиге чемпионов

Парижане разгромили «Барселону» на своем поле со счетом 4:0 и практически гарантировали себе выход в четвертьфинал. «Барселоне» для выхода в следующий раунд надо выиграть на своем поле с разницей в пять мячей. Во втором матче дня «Бенфика» выиграла у дортмундской «Боруссии» со счетом 1:0.

В Лиге Европы стартовал <nobr>плей-офф.</nobr> В первых матчах 1/8 финала победы одержали Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> и <span class=error>Бенфика</span> Увеличить
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Счет в матче «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» открыл Анхель ди Мария, который на 18-й минуте реализовал штрафной. Самюэль Юмтити нарушил правила против Юлиана Дракслера в двух метрах от штрафной, и ди Мария забил прямым ударом, перебросив стенку.

Второй гол забил уже сам Дракслер. На 40-й минуте Лионель Месси в борьбе с Адриеном Рабьо потерял мяч, тот достался Марко Вератти, который в касание вывел Дракслера один на один. Немецкий полузащитник пробил мимо Марка-Андре тер Штегена в дальний угол.

Во втором тайме ди Мария довел счет до разгромного, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной. Окончательный же счет на 71-й минуте установил Эдисон Кавани, который отличился после передачи в штрафную от Томаса Менье.

«Барселона» за весь матч провела только две опасные атаки. В первом тайме Неймар вывел один на один с Кевином Траппом Андре Гомеша, но португалец не смог переиграть вратаря. Во втором тайме, за несколько минут до конца матча, после подачи углового Самюэль Юмтити попал в штангу.

Парижане в матче с «Барселоной» потеряли основного защитника Марко Верратти, который во втором тайме в столкновении с Лионелем Месси получил травму и был заменен. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в ответной встрече. Матч на «Камп Ноу» состоится 8 марта.

Во втором матче вторника «Бенфика» обыграла дортмундскую «Боруссию» за счет гола Костаса Митроглу. Грек отличился на 49-й минуте. Ответный матч между этими командами также состоится 8 марта.

14.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Parc des Princes
ПСЖ 4:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Энрике Луис
Голы
18′ Анхель Ди Мария 11
40′ Юлиан Дракслер (М. Верратти) 23
55′ Анхель Ди Мария (Л. Кюрзава) 11
72′ Эдинсон Кавани (Т. Менье) 9
Составы
Кевин Трапп 16
Тома Менье 12
Левен Кюрзава 20
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Блэз Матюиди (к) 14
Эдинсон Кавани 9
3′ Адриен Рабьо 25
61′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
86′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 27
69′ Марко Верратти 6
Кристофер Нкунку 33
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
5 Серхио Бускетс 62′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
21 Андре Гомиш 58′ 33′
12 Рафинья 74′
8 Андрес Иньеста (к) 72′
4 Иван Ракитич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
13 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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