«Бенфика» обыграла «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Португальский футбольный клуб «Бенфика» одержал победу над немецкой «Боруссией» из Дортмунда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.
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Мяч на 49-й минуте забил Константинос Митроглу. Греческий нападающий забил 13-й гол в последних 13 матчах своей команды в различных турнирах. На 58-й минуте нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти. Обамеянг не забил уже третий из последних четырех ударов с 11-метровой отметки.
Бразильский защитник «Бенфики» Луизао, накануне отпраздновавший свой 36-й день рождения, провел 500-й матч в составе клуба. Ему же принадлежит рекорд «Бенфики» по количеству матчей в еврокубках — 122.