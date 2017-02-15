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15 февраля 2017, 0:58 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Ни одна команда не отыгрывала разницу в четыре мяча в плей-офф Лиги чемпионв

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Такое преимущество — гарантия прохода французской команды в четвертьфинал, утверждают статистики. Ранее ни одной команде не удавалось отыгрывать разницу в четыре мяча в плей-офф ЛЧ.

14.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Parc des Princes
ПСЖ 4:0 Барселона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Энрике Луис
Голы
18′ Анхель Ди Мария 11
40′ Юлиан Дракслер (М. Верратти) 23
55′ Анхель Ди Мария (Л. Кюрзава) 11
72′ Эдинсон Кавани (Т. Менье) 9
Составы
Кевин Трапп 16
Тома Менье 12
Левен Кюрзава 20
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Блэз Матюиди (к) 14
Эдинсон Кавани 9
3′ Адриен Рабьо 25
61′ Анхель Ди Мария 11
Родригес Моура Лукас 7
86′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 27
69′ Марко Верратти 6
Кристофер Нкунку 33
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
5 Серхио Бускетс 62′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
21 Андре Гомиш 58′ 33′
12 Рафинья 74′
8 Андрес Иньеста (к) 72′
4 Иван Ракитич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 4
13 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

«ПСЖ» забил «Барселоне» четыре безответных гола в Лиге чемпионов

«ПСЖ» забил «Барселоне» четыре безответных гола в Лиге чемпионов

Парижане разгромили «Барселону» на своем поле со счетом 4:0 и практически гарантировали себе выход в четвертьфинал. «Барселоне» для выхода в следующий раунд надо выиграть на своем поле с разницей в пять мячей. Во втором матче дня «Бенфика» выиграла у дортмундской «Боруссии» со счетом 1:0.
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