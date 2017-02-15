Ни одна команда не отыгрывала разницу в четыре мяча в плей-офф Лиги чемпионв

Парижане разгромили «Барселону» на своем поле со счетом 4:0 и практически гарантировали себе выход в четвертьфинал. «Барселоне» для выхода в следующий раунд надо выиграть на своем поле с разницей в пять мячей. Во втором матче дня «Бенфика» выиграла у дортмундской «Боруссии» со счетом 1:0.