«Реал» сыграет с «Наполи» в матче Лиги чемпионов

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Хотя «Реал» и «Бавария» являются традиционными фаворитами Лиги чемпионов, по итогам группового раунда в своих группах они заняли вторые места и начинают двухматчевые серии на своих полях. Соперник «Реала», действующего победителя Лиги чемпионов, — вице-чемпион Италии, который идет в новом сезоне третьим, выделяясь при этом результативной игрой.

Футболисты «Наполи» в 24 турах забили 57 мячей, «Реал» в чемпионате Испании — 54, хотя «Королевский клуб» провел лишь 20 матчей. «Реал» лидирует в своем национальном турнире, опережая «Барселону» всего лишь на одно очко, однако имея два матча в запасе. В субботу подопечные Зинедина Зидана не без труда обыграли в гостях занимающую последнее место «Осасуну» (3:1), забив победный мяч лишь во втором тайме (отличился Иско).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 15.02.2017, 22:45 -:- Реал Наполи

14-й гол в чемпионате забил Криштиану Роналду, который в нынешнем сезоне выступает не так результативно, — на групповой стадии Лиги чемпионов он отличился лишь дважды. Лучший бомбардир «Наполи» в чемпионате Италии — бельгиец Дрис Мертенс (16 голов), который заменил в атаке травмированного поляка Аркадиуша Милика. Милик в октябре получил тяжелую травму колену, но за четыре месяца успел вернуться в строй, хотя главный тренер Маурицио Сарри пока его на поле не выпускал. «Наполи» свой последний матч провел в пятницу, победив «Дженоа» — 2:0 (голы на счету Петра Зелиньского и Эммануэле Джаккерини).

Если «Реал» является самым титулованным клубом Европы, 11 раз завоевав Кубок европейских чемпионов, то для «Наполи» лучший результат — полуфинал главного еврокубкового турнира в 1977 году. В новейшей истории Лиги чемпионов «Наполи» вышел в плей-офф лишь во второй раз, в 2012 году уступив в 1/8 финала английскому «Челси», который затем выиграл главный приз.

Матч «Реал» — «Наполи» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении. За игрой на стадионе будет наблюдать лидер «Наполи» 80−90-х Диего Марадона, в Испании выступавший за «Барселону». Накануне матча полузащитник «Реала» Лука Модрич отметил: «Большая удача для его команды, что Марадона на поле больше не выходит.

«Бавария» против Венгера

«Бавария» — пятикратный обладатель Кубка европейских чемпионов и последний неиспанский клуб, выигравший трофей — в 2013 году. Руководит мюнхенцами итальянец Карло Анчелотти, который приводил к победе в Лиге чемпионов итальянский «Милан» и «Реал», так что «Бавария» — вновь один из фаворитов главного еврокубка. Однако в группе баварцы пропустили вперед испанский «Атлетико» — во многом из-за поражения от «Ростова» (2:3). Впрочем, «Баварии» во многом повезло с жребием: «Арсенал» — не самый сильный соперник из победителей групп.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 15.02.2017, 22:45 -:- Бавария Арсенал

«Арсенал» уже 20 лет возглавляет французский специалист Арсен Венгер, под его руководством команда в 14-й раз подряд вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Однако шесть последних сезонов «Арсенал» не может пройти первый круг. Премьер-лигу же «канониры» выигрывали в последний раз 13 лет назад.

Хотя групповую стадию Лиги чемпионов лондонцы прошли без поражений, в чемпионате Англии «Арсенал» идет на четвертом месте, отставая от лидера «Челси» на 10 очков. В субботу «Арсенал» на своем поле победил «Халл» — 2:0, дважды отличился лучший бомбардир чемпионата чилиец Алексис Санчес.

«Баварии» нет равных в Германии уже четыре года, а в нынешнем сезоне команда опережает идущего вторым «Лейпциг» уже на семь очков. В субботу «Бавария» победила в гостях «Ингольштадт» — 2:0, голы на счету Артуро Видаля и Арьена Роббена.

Матч «Бавария» — «Арсенал» пройдет на «Альянц-Арене» Мюнхена, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Милорад Мажич из Сербии.

Ответные матчи в двух парах пройдут 7 марта в Неаполе и Лондоне.