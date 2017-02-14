Дик Адвокат: Против клубов из России всегда нужно играть осторожно
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии первой игры 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» отметил потенциал российского клуба. Матч «быков» против команды бывшего тренера «Зенита» пройдет в Краснодаре 16 февраля.
— Против клубов из России всегда нужно играть осторожно, — цитирует Fanatik Адвоката. — «Краснодар» способен на многое, особенно в плане физической готовности. Эта команда также любит быстро атаковать, регулярно используют фланги. Думаю, в этом смысле «Фенербахче» и «Краснодар» похожи. Крайне важно в первом матче добиться положительного результата. Никогда не стоит недооценивать соперника.
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