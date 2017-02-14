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14 февраля 2017, 22:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «ПСЖ»

«Барселона» объявила стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Барселона объявила стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнётся в 22:45 мск.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.

Запасные: Силлессен, Ракитич, Д. Суарес, Рафинья, Алькасер, Динь, Матье.

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