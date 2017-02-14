«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «ПСЖ»
«Барселона» объявила стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
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Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнётся в 22:45 мск.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Юмтити, Серхи Роберто, Гомеш, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
Запасные: Силлессен, Ракитич, Д. Суарес, Рафинья, Алькасер, Динь, Матье.
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