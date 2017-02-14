Бланко Лещук: У меня большие ожидания от матчей «Шахтёра» с «Сельтой»

«У меня большие ожидания от этих матчей, жду их и готовлюсь. Каждый день усиленно тренируюсь, понимая, насколько важен этот турнир для нас. Если мне представится возможность выйти на поле, отдам всего себя, чтобы показать лучшие качества и забить гол — это моя работа.



Все испанские клубы сильны. Даже когда бываю в Аргентине, смотрю Примеру — благо её там показывают довольно часто. Чемпионат очень хорош. Команды из Испании прессингуют, здорово готовы физически, поэтому с ними сложно играть. Но я надеюсь на положительный результат. В первую очередь важно не уступить на выезде», — цитирует Лещука сайт «Шахтёра».