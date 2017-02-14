«Андерлехт» — «Зенит»: поле стадиона пребывает в плохом состоянии из-за бактерии
Газон стадиона «Констант ван ден Сток», на котором «Андерлехт» примет «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, находится в плохом состоянии, так как был заражён бактерией, и будет заменён в ближайшее время, сообщает HLN.
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По информации издания, клуб планирует заменить поле сразу после матча с «Зенитом». «Андерлехт» рассчитывает завершить работы по замене газона до 26 февраля, когда состоится следующий по календарю домашний матч чемпионата Бельгии с «Генком».
«Андерлехт» сыграет с «Зенитом» первый матч 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля, а ответная встреча в
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