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По информации издания, клуб планирует заменить поле сразу после матча с «Зенитом». «Андерлехт» рассчитывает завершить работы по замене газона до 26 февраля, когда состоится следующий по календарю домашний матч чемпионата Бельгии с «Генком».



«Андерлехт» сыграет с «Зенитом» первый матч 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля, а ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 23 февраля.