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14 февраля 2017, 19:31 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Арьен Роббен: «Арсенал» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матчей с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы в последние годы неоднократно сталкивались с ними на этой стадии и постоянно проходили дальше, но в этот раз нам будет тяжелее всего. Соперник укрепился и представляет угрозу для любого клуба Лиги. Уверен, что шансы в нашей паре равны", — заявил Роббен.

Первый матч состоится 15 февраля на «Альянц Арене» в Мюнхене. Ответная встреча пройдет 7 марта.

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