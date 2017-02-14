Арьен Роббен: «Арсенал» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном

«Арсенал» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы в последние годы неоднократно сталкивались с ними на этой стадии и постоянно проходили дальше, но в этот раз нам будет тяжелее всего. Соперник укрепился и представляет угрозу для любого клуба Лиги. Уверен, что шансы в нашей паре равны", — заявил Роббен.

Первый матч состоится 15 февраля на «Альянц Арене» в Мюнхене. Ответная встреча пройдет 7 марта.