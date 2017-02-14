Геннадий Орлов: Кокорину нужно взять пример с Кержакова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«РОСТОВ» ПРОХОДИЛ «АНДЕРЛЕХТ»? А «ЗЕНИТ» ПРОИГРЫВАЛ «РОСТОВУ»…

— «Зенит» — явный фаворит в этой паре?

— Это еще почему?

— Состав сильнее.

— Луческу действительно сейчас есть из кого выбирать. Но первый матч — на выезде. «Андерлехт» сейчас в хорошей форме. Нападающий команды Лукаш Теодорчик — лучший бомбардир чемпионата. Так что соперник — не подарок. В первой встрече нужно сыграть в закрытый футбол и забить гол.

— Закрытый футбол — это не про Луческу…

— Надо больше внимания уделить обороне, избежать ошибок. В контрольных матчах все было не так уж и гладко у «Зенита» в защите.

— Теперь в центре обороны появился Иванович.

— Это несомненное усиление. Остальные ребята к нему подтянутся. В общем, жду от «Зенита» спокойного, делового футбола. Ни в коем случае не стоит кричать, что нужно в гостях забить как можно больше. Лучше сыграть в силу своих возможностей, не пропустить и хотя бы один раз огорчить соперника. Никакой эйфории!

— Но ведь «Ростов» не так давно прошел «Андерлехт» в отборочном раунде Лиге чемпионов. Почему бы это теперь не сделать «Зениту»?

— Да, «Ростов» прошел. А «Зенит» в прошлом сезоне проигрывал «Ростову». Каждый матч это новая история. А по весне все кошки серы — старая футбольная пословица. «Зенит» поступил верно, поехав в Бельгию. Луческу уже две игры «Андерлехта» посмотрел воочию. Что ж, будем полагаться на его опыт.

— Такое количество контрольных матчей, на ваш взгляд, оправдано?

— Посмотрим. Проделан большой объем работы. Осталось дождаться результата.

— Букмекеры называют «Манчестер Юнайтед» главным фаворитом Лиги Европы. А «Зенит» может выиграть этот турнир?

— Разве кто-то думал, что «Зенит» с Диком Адвокатом выиграет Кубок УЕФА? Мы тогда даже не мечтали об этом. Сейчас уже ходят разговоры о возможной победе в Лиге Европы. Но ведь есть еще «Краснодар», «Ростов», «Рома», «МЮ». Ничего еще не ясно. У того же «Манчестера» далеко не все хорошо в чемпионате Англии, порой подопечные Моуринью не могут забить на выезде, не все там налажено. И так можно сказать про других претендентов на титул.

ЛУЧЕСКУ СПОКОЕН ЗА ЛОДЫГИНА

— Вратарская позиция — по-прежнему самая проблемная в «Зените»?

— Я бы так не сказал. Раз не заявили на Лигу Европы Лунева, значит, тренер спокоен за Лодыгина.

— Не напортачит ли он в игре с «Андерлехтом»?

— Зачем сейчас об этом говорить? Перед игрой тем более. Не будем загадывать. Пусть каждый спокойно отнесется к своим обязанностям и сыграет так, как умеет. Луческу просто нужно угадать с составом.

— Михаил Кержаков, уйдя в аренду в «Оренбург», сказал, что это исключительно его решение.

— Не думаю, что он лукавит. Он чувствует, что не тянет на место первого номера. Ему же надо играть, он уже в возрасте. Так что логичный, прагматичный ход. Ему трудно конкурировать с Лодыгиным, а тут еще и Лунев появился. Кроме того, в контрольных матчах Луческу еще и Бабурина подтягивает.

— Что теперь думаете об обороне?

— Поспокойнее стало. Иванович появился, защитники обрели уверенность. Ведь все у нас умеют играть. И Нету, и Анюков, и Жирков, и Ломбертс. Но до Бранислава какого-то монолита не ощущалось.

— Ситуация с Ломбертсом какая-то непонятная. Бельгиец имеет право обижаться на «Зенит» за то, что его не отпустили?

— Читал его пронзительное интервью. Он говорит, что отыграл за «Зенит» 10 лет, и клуб мог бы его отпустить… Хочет вернуться в Бельгию. Понять его можно. Летом, судя по всему, отпустят. Хотя у него контракт до 2018 года, как отпустить?

— Продать.

— Продали бы уже. Наверное, мало за него предлагают.

КЕРЖАКОВ — МОЛОДЕЦ. ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ВЕДЕТ

— Как смотрите на перспективы Александра Кержакова?

— Пропустил два сбора. Но, считаю, проводит хорошую работу.

— Какую же?

— В средствах массовой информации. Поддерживает дух команды, призывает ее поддерживать. В принципе так и должны поступать игроки с именем, авторитетом, биографией. Молодец. В частности, сказал, что если «Зенит» будет играть по сценарию Луческу, то покажет феерический футбол. Красивая фраза и красивая мысль!

— Осталось претворить в жизнь.

— Раз Александр такое говорит, значит, что-то знает. Он ведь находится внутри команды. А там не чувствуется никакой обреченности. Нет никаких конфликтов, все идет по плану.

— Назначение Дзюбы капитаном — логичный ход?

— Артем будет выходить на поле с капитанской повязкой, когда в запасе останется Данни. Дзюба — лидер и во время матчей, и неформальный. Игрок основного состава, забивает. Что тут странного? Я к этому отношусь совершенно спокойно.

— Поймут ли такой ход Луческу болельщики?

— Если и будет какой-то негатив по отношению к новому статусу Дзюбы, то продлится он до первого гола Артема. Как только начнет поражать ворота соперников, все сразу успокоятся. Вот пусть Дзюба забьет в Брюсселе — и все будет хорошо!

«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ «РУБИНУ»? А «ЗЕНИТ» — «СПАРТЕ»…

— Кокорин — лучший бомбардир «Зенита» на сборах. Не расслабится ли во время сезона?

— Он меня радует. Помню, в одном матче Саша оформил дубль. Один из голов мне очень понравился. Кокорин с правой ноги точно попал в левый от вратаря угол. С ходу, четко все это исполнил, внутренней стороной стопы. Если у него такой навык будет доведен до автоматизма в каждом матче, может много наколотить за сезон. Просто ему надо чаще бить по воротам.

— Играть по принципу Кержакова: «Бил, бью и буду бить»?

— Да. Нужно позаимствовать этот принцип у старшего товарища, взять пример. А то он стесняется порой. У него же много моментов. Сейчас Кокорин — в очень хорошей форме.

— Поражение «Спартака» в контрольном матче от «Рубина» вселил определенный оптимизм в болельщиков «Зенита», не так ли?

— Нет, нет, ни в коем случае. «Спартак» не играет в еврокубках, может спокойно три недели готовиться к возобновлению сезона. Другое дело, что игроки не совсем тщательно отнеслись к спаррингу с «Рубином». Но это поправимо. Торопиться с выводами рано.

— То есть у вас не возникло мысли, что такой «Спартак» «Зениту» точно по зубам?