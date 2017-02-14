Вячеслав Подберезкин: «Краснодар» даст настоящий бой «Фенербахче»
Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, российский клуб проведет матч с турецкой командой 16 февраля.
«Настрой на матчи с “Фенербахче” в Лиге Европы у нас самый серьезный. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира мы противостояли “Спарте” и выглядели не лучшим образом. Сейчас мы провели работу над ошибками, и будем играть уже
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter