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14 февраля 2017, 19:15 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Вячеслав Подберезкин: «Краснодар» даст настоящий бой «Фенербахче»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник Краснодара Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Фенербахче в 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
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Напомним, российский клуб проведет матч с турецкой командой 16 февраля.

«Настрой на матчи с “Фенербахче” в Лиге Европы у нас самый серьезный. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира мы противостояли “Спарте” и выглядели не лучшим образом. Сейчас мы провели работу над ошибками, и будем играть уже по-другому. У нас будет запредельная самоотдача, тем более, первый матч проведём на своем стадионе. Думаю, поддержать нас придет много болельщиков, и мы дадим турецкой команде настоящий бой», — сказал игрок, слова которого приводит официальный сайт «быков».

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