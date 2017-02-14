Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28773939/
14 февраля 2017, 18:43 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Марадона и 10 тысяч фанатов «Наполи» приехали в Мадрид на матч ЛЧ с «Реалом»

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Мадрид, чтобы поддержать свой бывший клуб «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает АП.

По информации агентства, 56-летний Марадона, выступавший за «Наполи» в 1984—1991 годах и дважды ставший с ним чемпионом Италии, прибыл в Мадрид по приглашению президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, поселился в отеле с командой и выступит перед игроками с речью перед матчем, который пройдет в среду.

«Наполи» всего во второй раз в истории пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому поддержать неаполитанцев в Мадрид приехали около десяти тысяч болельщиков. Отмечается, что итальянский клуб получил порядка четырех тысяч билетов на гостевой сектор, при этом множество фанатов «Наполи» смогли приобрести билеты на другие сектора.

«Если бы я был пророком, мне не нужно было бы играть в футбол», — заявил Марадона журналистам в ответ на просьбу предсказать результат первого матча между «Наполи» и «Реалом».

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Хаби Алонсо вернулся в общую группу «Баварии» и готов сыграть с «Арсеналом»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо, который получил повреждение на тренировке перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», должен помочь своей команде в ближайшей игре.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами