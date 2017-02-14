Марадона и 10 тысяч фанатов «Наполи» приехали в Мадрид на матч ЛЧ с «Реалом»

По информации агентства, 56-летний Марадона, выступавший за «Наполи» в 1984—1991 годах и дважды ставший с ним чемпионом Италии, прибыл в Мадрид по приглашению президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, поселился в отеле с командой и выступит перед игроками с речью перед матчем, который пройдет в среду.

«Наполи» всего во второй раз в истории пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому поддержать неаполитанцев в Мадрид приехали около десяти тысяч болельщиков. Отмечается, что итальянский клуб получил порядка четырех тысяч билетов на гостевой сектор, при этом множество фанатов «Наполи» смогли приобрести билеты на другие сектора.

«Если бы я был пророком, мне не нужно было бы играть в футбол», — заявил Марадона журналистам в ответ на просьбу предсказать результат первого матча между «Наполи» и «Реалом».