Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Отметим, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл, который оправился от травмы и работал в общей группе, пропустит эту встречу.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Навас, Касилья, Яньес.
Защитники: Пепе, Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан, Начо.
Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Хамес, Иско.
Нападающие: Мората, Бензема, Роналду, Васкес.
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