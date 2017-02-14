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14 февраля 2017, 18:31 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Отметим, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл, который оправился от травмы и работал в общей группе, пропустит эту встречу.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Касилья, Яньес.

Защитники: Пепе, Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан, Начо.

Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Хамес, Иско.

Нападающие: Мората, Бензема, Роналду, Васкес.

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