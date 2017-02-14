Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов

Отметим, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл, который оправился от травмы и работал в общей группе, пропустит эту встречу.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Касилья, Яньес.

Защитники: Пепе, Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан, Начо.

Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Ковачич, Хамес, Иско.

Нападающие: Мората, Бензема, Роналду, Васкес.