Хаби Алонсо вернулся в общую группу «Баварии» и готов сыграть с «Арсеналом»

На сегодняшней тренировке мюнхенцев 34-летний полузащитник занимался в общей группе, информирует официальный сайт УЕФА.



Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный — 7 марта.