Хаби Алонсо вернулся в общую группу «Баварии» и готов сыграть с «Арсеналом»
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо, который получил повреждение на тренировке перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», должен помочь своей команде в ближайшей игре.
На сегодняшней тренировке мюнхенцев 34-летний полузащитник занимался в общей группе, информирует официальный сайт УЕФА.
Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный — 7 марта.
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