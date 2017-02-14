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14 февраля 2017, 18:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Хаби Алонсо вернулся в общую группу «Баварии» и готов сыграть с «Арсеналом»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо, который получил повреждение на тренировке перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», должен помочь своей команде в ближайшей игре.

На сегодняшней тренировке мюнхенцев 34-летний полузащитник занимался в общей группе, информирует официальный сайт УЕФА.

Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный — 7 марта.

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