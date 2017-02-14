Николас Ломбертс: «Андерлехт» теперь сильнее, чем летом, когда играл с «Ростовом»

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— «Зениту» не в первый в еврокубках раз достается «Андерлехт».

— Неудивительно — ведь это один из самых больших клубов Бельгии. Но сколько бы раз мы ни встречались, «Зенит» всегда должен считаться фаворитом. Тем более на такой стадии Лиги Европы. Однако в прогнозах на первую игру все же надо быть достаточно осторожными. Мы в этом году еще не проводили официальных матчей, а бельгийский клуб возобновил сезон 22 января. Да и зимний перерыв составил у них всего три недели. За счет второго матча на «Петровском» мы сохраняем стратегическое преимущество.

— Игроки «Зенита» все вместе смотрели недавний матч чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Зюлте-Варегем». Какое впечатление оставил соперник?

— Видно, что он на ходу. В Бельгии сейчас разгар сезона. До конца регулярного чемпионата остается четыре тура. Потом шесть лучших команд образуют группу, которая в два круга разыграет титул и путевки в еврокубки. Терять очки, конечно, будут все, но мне кажется, что за чемпионство сразятся «Брюгге» и «Андерлехт».

В любом случае, наш соперник сейчас на пике формы или близок к нему. Для нас это может обернуться дополнительной сложностью. Что касается игры с «Зюлте-Варегем», то она получилась очень открытой. Соперник «Андерлехта» шел вперед и даже не пытался обороняться. За что и поплатился — 4:2. При этом сам «Андерлехт» показал себя очень быстрой командой.

— Вы смотрели матчи «Андерлехта» и «Ростова» летом прошлого года в предварительном раунде Лиги Чемпионов?

— Да.

— С тех пор бельгийцы стали сильнее?

— Они здорово прибавили. С «Ростовом» наш соперник играл в июле-августе, когда в команде только-только сменился тренер — вместо албанца Бесника Хаси пришел швейцарец Рене Вайлер. Плюс клуб купил двух сильных игроков. Тогда еще шел процесс притирки, а сейчас «Андерлехт» полностью перестроился, привык к идеям нового специалиста, наладил игровые связи.

— «Зенит» работает на базе сборной Бельгии. Нет ощущения, что с вами происходит сейчас нечто необычное: тренировочный лагерь тот же, а партнеры другие?

— Есть немного. С одной стороны, чувствую себя как дома, с другой вроде бы и в гостях. Но все равно приятно находится в том месте, где на твоих глазах выросли сильные игроки сборной Бельгии. Тот же Витсель, например. Еще сюда в Тюбиз должна приехать моя супруга. Эффект того, что находишься дома, это тоже усиливает.

— К вам в Тубиз уже приезжали гости из Гента — взять автограф и сфотографироваться.

— Был удивлен, когда папа с сыном проделали для этого в свой выходной путь в сто километров. Рад, что люди до сих пор отдают должное моей карьере. Приятное воспоминание об этой встрече останется и у них, и у меня.

— Уезжая, эти папа и сын, поклонники «Гента», пожелали победы «Зениту» в матче с «Андерлехтом». Это типично для Бельгии — и в еврокубках болеть против принципиального соперника?

— Нет. Исключение составляют разве что фанаты «Андерлехта» и «Брюгге». Но мне нравится, что популярность «Зенита» в Бельгии растет. Видимо, сказывается, что часто здесь играем в еврокубках.

— Не так давно «Зенит» играл в Лиге чемпионов с «Гентом». Теперь снова с «Андерлехтом». Какой соперник лично для вас более интересный?