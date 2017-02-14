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14 февраля 2017, 18:00 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл, накануне приступивший к тренировкам в общей группе мадридской команды, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 15 февраля в Мадриде.

Бэйл не попал в заявку на игру, информирует официальный сайт «Реала».

Валлийский футболист получил травму голеностопа в конце ноября прошлого года и не выходил на поле больше двух месяцев. Накануне Бэйл провёл полноценную тренировку, но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не изменил своих намерений поберечь игрока.

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Марадона и 10 тысяч фанатов «Наполи» приехали в Мадрид на матч ЛЧ с «Реалом»

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Мадрид, чтобы поддержать свой бывший клуб «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает АП.
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