Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»

Бэйл не попал в заявку на игру, информирует официальный сайт «Реала».



Валлийский футболист получил травму голеностопа в конце ноября прошлого года и не выходил на поле больше двух месяцев. Накануне Бэйл провёл полноценную тренировку, но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не изменил своих намерений поберечь игрока.