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14 февраля 2017, 17:13 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и высказался о приезде на игру аргентинца Диего Марадоны.

«В составе «Наполи» хорошие игроки, у них мобильная линия атаки. Они играют в быстром темпе, и нам будет непросто на определенных отрезках игры. Нам нельзя позволить, чтобы соперник ловил нас на контратаках.

Этот матч нельзя назвать финалом. Это важная игра, но финал будет в Кардиффе. Также еще предстоит ответный матч, и нам нужно быть осторожными, потому что «Наполи хорош и может создать для нас трудности.

Диего Марадона? Я следил за ним, когда мне было 14 лет, но при всем к нему уважении я больше опасаюсь тех, кто будет на поле, — приводит Football Italia слова Зидана.

Напомним, первый матч «Реал» — «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный — 7 марта на «Сан-Паоло» в Неаполе.

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