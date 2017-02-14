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14 февраля 2017, 16:56 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Марадона прилетел в Мадрид поддержать «Наполи» в матче с «Реалом»

Лучший футболист мира 1986 года Диего Марадона прибыл в Мадрид, чтобы посетить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи».

Марадона прилетел в Мадрид со своей подругой Роцио Оливой и остановился в том же отеле, что и «Наполи», за который он выступал с 1984 по 1991 годы.

По данным AS, Марадона планирует посетить традиционный предматчевый ужин для руководства клубов накануне игры.

На просьбу о прогнозе 56-летний аргентинец заявил: «Если бы я знал будущее, я бы не стал футболистом».

Ранее сообщалось, что Марадона может вернуться в «Наполи» на одну из управляющих должностей.

Напомним, первый матч «Реал» — «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный — 7 марта на «Сан-Паоло» в Неаполе.

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