Лука Модрич: Слава богу, Марадона против «Реала» не сыграет
Полузащитник «Реала» Лука Модрич в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» отметил, что легендарный игрок неаполитанцев Марадона является одним из лучших футболистов в истории.
Аргентинец прибыл в Мадрид вместе с делегацией «Наполи», чтобы поддержать команду.
— Марадона — один из лучших игроков в истории футбола, — цитирует Marca Модрича. — Прекрасный человек, с которым я встречался на церемонии вручения награды The Best. Мы рады, что он посетит «Сантьяго Бернабеу». Слава богу, что играть против нас он не будет. (Смеется.).
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