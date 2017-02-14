Лука Модрич: Слава богу, Марадона против «Реала» не сыграет

Аргентинец прибыл в Мадрид вместе с делегацией «Наполи», чтобы поддержать команду.

— Марадона — один из лучших игроков в истории футбола, — цитирует Marca Модрича. — Прекрасный человек, с которым я встречался на церемонии вручения награды The Best. Мы рады, что он посетит «Сантьяго Бернабеу». Слава богу, что играть против нас он не будет. (Смеется.).