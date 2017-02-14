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14 февраля 2017, 16:35 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Хаби Алонсо сможет сыграть против «Арсенала»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо провел тренировку в общей группе в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», сообщает официальный сайт УЕФА.

34-летний испанец повредил колено во вчерашнем занятии, но смог быстро восстановиться. Таким образом, в предстоящей игре не смогут принять участие лишь травмированные Франк Рибери и Жером Боатенг.

Матч «Бавария» — «Арсенал» пройдет завтра в Мюнхене и начнется в 22.45 по московскому времени.

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