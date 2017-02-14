Словак Кружльяк рассудит «Краснодар» и «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Игра состоится в четверг в Краснодаре. Помогать главному арбитру будут Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные ассистенты — Марио Влк и Петер Кралович, четвертый рефери — Томаш Мокош. Вся бригада из Словакии.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.