Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28771499/
14 февраля 2017, 15:57 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Словак Кружльяк рассудит «Краснодар» и «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Судейская бригада во главе со словаком Иваном Кружльяком обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и турецким «Фенербахче», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Игра состоится в четверг в Краснодаре. Помогать главному арбитру будут Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные ассистенты — Марио Влк и Петер Кралович, четвертый рефери — Томаш Мокош. Вся бригада из Словакии.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Англичанин Майкл Оливер рассудит «Зенит» и «Андерлехт» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Англичанин Майкл Оливер рассудит «Зенит» и «Андерлехт» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Англичанин Майкл Оливер назначен главный арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между брюссельским «Андерлехтом» и петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами