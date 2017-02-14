Словак Кружльяк рассудит «Краснодар» и «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Судейская бригада во главе со словаком Иваном Кружльяком обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и турецким «Фенербахче», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Игра состоится в четверг в Краснодаре. Помогать главному арбитру будут Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные ассистенты — Марио Влк и Петер Кралович, четвертый рефери — Томаш Мокош. Вся бригада из Словакии.
Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.
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