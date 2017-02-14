Англичанин Майкл Оливер рассудит «Зенит» и «Андерлехт» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Англичанин Майкл Оливер назначен главный арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между брюссельским «Андерлехтом» и петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля в Брюсселе. Помогать Оливеру будут линейные арбитры Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительными ассистентами назначены Андре Марринер и Роберт Мэдли. Четвертый арбитр — Ян Хассин. Вся судейская бригада из Англии.
Ответная встреча пройдет 23 февраля в
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