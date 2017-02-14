Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28771498/
14 февраля 2017, 15:55 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Англичанин Майкл Оливер рассудит «Зенит» и «Андерлехт» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Англичанин Майкл Оливер назначен главный арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между брюссельским «Андерлехтом» и петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Англичанин Майкл <span class=error>Оливер</span> назначен главный арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы между брюссельским Андерлехтом и петербургским Зенитом сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля в Брюсселе. Помогать Оливеру будут линейные арбитры Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительными ассистентами назначены Андре Марринер и Роберт Мэдли. Четвертый арбитр — Ян Хассин. Вся судейская бригада из Англии.

Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Словак Кружльяк рассудит «Краснодар» и «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Судейская бригада во главе со словаком Иваном Кружльяком обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и турецким «Фенербахче», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами