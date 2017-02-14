Где посмотреть матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Барселона»
Сегодня в ночь с 14 на 15 февраля начнется 1/8 финала
плей-офф Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
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В первый день состоятся два матча. В Париже ПСЖ примет «Барселону», а в Лиссабоне «Бенфика» встретится с дортмундской «Боруссией».
Матч ПСЖ — «Барселона» в прямом эфире покажет телеканал «ОН-ТВ». Начало — в 01:45 по времени Астаны.
Игра «Бенфика» — «Боруссия» (Дортмунд) не будет транслироваться на казахстанском телевидении.
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