Кальехон: Матч против «Реала» будет для меня особенным

Испанец до 2013 года защищал цвета «Реала», откуда и перебрался в Италию.



«Это особенный матч для меня. Нам предстоит столкнуться с сильным соперником. Если я забью, то не буду праздновать гол. Я уважаю “Реал” и их фанатов. Я мечтал играть за “Реал” и не понаслышке знаю, каково это. Но я хотел больше играть, поэтому Неаполь является для меня правильным выбором», — сказал Кальехон в эфире Onda Cero.