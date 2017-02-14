Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28770766/
14 февраля 2017, 15:09 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Кальехон: Матч против «Реала» будет для меня особенным

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 15 февраля.

Испанец до 2013 года защищал цвета «Реала», откуда и перебрался в Италию.

«Это особенный матч для меня. Нам предстоит столкнуться с сильным соперником. Если я забью, то не буду праздновать гол. Я уважаю “Реал” и их фанатов. Я мечтал играть за “Реал” и не понаслышке знаю, каково это. Но я хотел больше играть, поэтому Неаполь является для меня правильным выбором», — сказал Кальехон в эфире Onda Cero.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России