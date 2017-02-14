Кальехон: Матч против «Реала» будет для меня особенным
Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 15 февраля.
Испанец до 2013 года защищал цвета «Реала», откуда и перебрался в Италию.
«Это особенный матч для меня. Нам предстоит столкнуться с сильным соперником. Если я забью, то не буду праздновать гол. Я уважаю “Реал” и их фанатов. Я мечтал играть за “Реал” и не понаслышке знаю, каково это. Но я хотел больше играть, поэтому Неаполь является для меня правильным выбором», — сказал Кальехон в эфире Onda Cero.
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