Олег Саленко: Не согласен с Капелло, «Реал» пройдет «Наполи»

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— Самая интересная для вас пара?

— «Севилья» — «Лестер».

— Вот так выбор.

— Ну, а что? «Севилья» сейчас на ходу, «Лестер», напротив, борется за выживание в Англии. Вот и посмотрим, сможет ли команда Клаудио Раньери преподнести сюрприз.

— К чему склоняетесь?

— Я на стороне испанцев. В первом матче, дома они, думаю, победят. 1:0 или даже 2:0.

— Значит, противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» для вас не так увлекательно?

— Ой, это уже вечная история (смеется). Да, каталонцы в чемпионате не всегда стабильны. А вот в Лиге чемпионов они собираются. Если Суарес, Неймар и Месси будут в строю, как их остановишь? Даже в первом матче на выезде поставлю на победу сине-гранатовых — 1:0. «ПСЖ», конечно, хорош, но ему не повезло с жеребьевкой.

— Букмекеры именно «Барсу» называют главным фаворитом турнира. Согласны?

— В принципе, да. Эта команда умеет показывать свой максимум в решающих играх Лиги чемпионов. На второе место поставлю «Ювентус». Почти не сомневаюсь, что он пройдет «Порту» и создаст себе неплохой задел уже в первой встрече. Думаю, итальянцы выиграют — 2:1.

— «Бавария», в последний раз уступившая в этом сезоне в конце ноября — «Ростову», камня на камне не оставит от «Арсенала»?

— В этой паре мы увидим силовой футбол. Обе команды будут биться, нестись вперед. Конечно, мюнхенцы — явные фавориты, не жду здесь чудес. «Арсенал» вновь вылетит на ранней стадии плей-офф.

— Понимаете, почему Арсен Венгер так долго стоит у руля «канониров»?

— Все-таки многое упирается в философию клуба. Венгер не только тренер, но и менеджер. «Арсенал» воспитывает, выращивает игроков на продажу. Постоянная ротация состава мешает добиваться серьезного результата. Титулы отходят на второй план.

— Фабио Капелло считает, что «Наполи» способен огорчить «Реал».

— Спорное утверждение. Капелло все-таки итальянец. Дома «Реал» возьмет верх над «Наполи» — 2:0.

— На кого поставите в паре «Бенфика» — «Боруссия».

— Дортмунд уже не тот, что был при Юргене Клоппе. Здесь, что называется, матч на три исхода. Склоняюсь к ничьей в первой встрече — 1:1. А вот дома «Боруссия» победит с минимальным счетом.

— А может быть, «Боруссии» не хватит Смолова, которого сватали в эту команду?

— Сложно сказать. Сейчас нет смысла рассуждать, созрел он или нет. Давайте дождемся лета. По идее, Федор может там заиграть, но зачем гадать?

— В этот раз только чудо поможет «Атлетико» дойти до финала?

— Да, мадридцам, безусловно, придется тяжело. Не верю, что мы увидим их в решающем матче. Но вот «Байер» они пройдут. Правда, в Леверкузене возможна и ничья — 1:1.

— Сразу после жеребьевки вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил: «Сити» — фаворит, но у нас лучшая атака в Европе. Есть что возразить?