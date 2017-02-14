Олег Саленко: Не согласен с Капелло, «Реал» пройдет «Наполи»
Бывший нападающий сборной России и «Валенсии» — о первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Самая интересная для вас пара?
— «Севилья» — «Лестер».
— Вот так выбор.
— Ну, а что? «Севилья» сейчас на ходу, «Лестер», напротив, борется за выживание в Англии. Вот и посмотрим, сможет ли команда Клаудио Раньери преподнести сюрприз.
— К чему склоняетесь?
— Я на стороне испанцев. В первом матче, дома они, думаю, победят. 1:0 или даже 2:0.
— Значит, противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» для вас не так увлекательно?
— Ой, это уже вечная история (смеется). Да, каталонцы в чемпионате не всегда стабильны. А вот в Лиге чемпионов они собираются. Если Суарес, Неймар и Месси будут в строю, как их остановишь? Даже в первом матче на выезде поставлю на победу
— Букмекеры именно «Барсу» называют главным фаворитом турнира. Согласны?
— В принципе, да. Эта команда умеет показывать свой максимум в решающих играх Лиги чемпионов. На второе место поставлю «Ювентус». Почти не сомневаюсь, что он пройдет «Порту» и создаст себе неплохой задел уже в первой встрече. Думаю, итальянцы выиграют — 2:1.
— «Бавария», в последний раз уступившая в этом сезоне в конце ноября — «Ростову», камня на камне не оставит от «Арсенала»?
— В этой паре мы увидим силовой футбол. Обе команды будут биться, нестись вперед. Конечно, мюнхенцы — явные фавориты, не жду здесь чудес. «Арсенал» вновь вылетит на ранней стадии
— Понимаете, почему Арсен Венгер так долго стоит у руля «канониров»?
—
— Фабио Капелло считает, что «Наполи» способен огорчить «Реал».
— Спорное утверждение. Капелло
— На кого поставите в паре «Бенфика» — «Боруссия».
— Дортмунд уже не тот, что был при Юргене Клоппе. Здесь, что называется, матч на три исхода. Склоняюсь к ничьей в первой встрече — 1:1. А вот дома «Боруссия» победит с минимальным счетом.
— А может быть, «Боруссии» не хватит Смолова, которого сватали в эту команду?
— Сложно сказать. Сейчас нет смысла рассуждать, созрел он или нет. Давайте дождемся лета. По идее, Федор может там заиграть, но зачем гадать?
— В этот раз только чудо поможет «Атлетико» дойти до финала?
— Да, мадридцам, безусловно, придется тяжело. Не верю, что мы увидим их в решающем матче. Но вот «Байер» они пройдут. Правда, в Леверкузене возможна и ничья — 1:1.
— Сразу после жеребьевки
— Да, «Монако» много забивает. Но где? В чемпионате Франции. Согласитесь, это не английская
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter