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14 февраля 2017, 13:23 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

Капитан ПСЖ пропустит матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва пропустит матч против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец получил травму.

Защитник Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> <span class=error>Тиаго</span> <span class=error>Силва</span> пропустит матч против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец получил травму. Увеличить
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Тиаго Силва пропустил тренировку команды из-за проблем с мышцами голени, а также не играл в матче против «Бордо» в последнем туре. К первому матчу против «Барселоны» он не успеет восстановиться.

Кроме капитана команды, «ПСЖ» лишился также еще одного бразильца, Тьяго Мотты, который также получил травму. Пока неизвестно, смогут ли они сыграть в ответной встрече против «Барселоны».

«Барселона» в этом матче не сможет выставить Арду Турана, Хавьера Маскерано и Алеиша Видаля. Все трое получили травмы.

Матчи Лиги чемпионов возобновятся во вторник, 14 февраля. В первый день плей-офф «ПСЖ» сыграет против «Барселоны», а «Бенфика» дома примет дортмундскую «Боруссию».

На следующий день, 15 февраля, «Реал» примет дома «Наполи», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Баварией».

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