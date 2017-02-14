Капитан ПСЖ пропустит матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

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Тиаго Силва пропустил тренировку команды из-за проблем с мышцами голени, а также не играл в матче против «Бордо» в последнем туре. К первому матчу против «Барселоны» он не успеет восстановиться.

Кроме капитана команды, «ПСЖ» лишился также еще одного бразильца, Тьяго Мотты, который также получил травму. Пока неизвестно, смогут ли они сыграть в ответной встрече против «Барселоны».

«Барселона» в этом матче не сможет выставить Арду Турана, Хавьера Маскерано и Алеиша Видаля. Все трое получили травмы.

Матчи Лиги чемпионов возобновятся во вторник, 14 февраля. В первый день плей-офф «ПСЖ» сыграет против «Барселоны», а «Бенфика» дома примет дортмундскую «Боруссию».

На следующий день, 15 февраля, «Реал» примет дома «Наполи», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Баварией».