Капитан ПСЖ пропустит матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва пропустит матч против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец получил травму.
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Тиаго Силва пропустил тренировку команды
Кроме капитана команды, «ПСЖ» лишился также еще одного бразильца, Тьяго Мотты, который также получил травму. Пока неизвестно, смогут ли они сыграть в ответной встрече против «Барселоны».
«Барселона» в этом матче не сможет выставить Арду Турана, Хавьера Маскерано и Алеиша Видаля. Все трое получили травмы.
Матчи Лиги чемпионов возобновятся во вторник, 14 февраля. В первый день
На следующий день, 15 февраля, «Реал» примет дома «Наполи», а «Арсенал» в гостях сыграет с «Баварией».
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