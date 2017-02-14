Каталонская удавка для Эмери

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«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).

В последние годы встречи французского «Пари-Сен-Жермен» и испанской «Барселоны» уже успели набить оскомину. Команды за последние четыре сезона встретились в Лиге чемпионов уже шесть раз, причем уложив эти поединки в две кампании.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 -:- ПСЖ Барселона

Судьба сводит «ПСЖ» и «Барсу» в главном еврокубке строго через кампанию, и для французского чемпиона жеребьевка 1/8 финала этого розыгрыша стало плохой новостью.

Мечтой катарских владельцев парижан является победа в главном клубном турнире Европы, а первой ступенькой на пути к триумфу должно стать попадание в четверку сильнейших клубов континента, что никак сине-красным не удается.

«ПСЖ» обладает шикарным подбором исполнителей, среди которых многие имеют статус звезд мирового уровня, доминирует (пока оставим нынешний сезон за скобками) на внутренней арене и все ближе и ближе к заветной цели в Европе, но….

В сезоне 2012/13, пройдя в первой стадии плей-офф «Валенсию», «Париж» угодил в объятия «Барсы». Каталонцы были безоговорочным фаворитом, но так и не смогли обыграть французов в двухматчевой дуэли (2:2, 1:1). Вот только первая игра состоялась на «Парк де Пренс», а потому за счет голов на чужом поле дальше пошла «Барса».

В следующем сезоне команда, которую тогда возглавлял Лоран Блан, уступила в двухраундовой четвертьфинальной дуэли лондонскому «Челси», умудрившись отдать добытое дома преимущество в два мяча (3:1, 0:2).

В сезоне 2014/15 «ПСЖ» сошелся с «Барселоной» уже на групповой стадии и обменялся там победами (3:2, 1:3), а в 1/8 финала смог взять драматичнейший реванш у «Челси» (1:1, 2:2), и все это ради того, чтобы в четвертьфинале снова сойти после дуэли с «Барсой» (1:3, 0:2).

Наконец, в прошлом сезоне все, казалось бы, располагало к тому, чтобы парижане преодолели злополучный четвертьфинальный барьер, но оконфузились, будучи явным фаворитом противостояния с «Ман Сити» (2:2, 0:1).

Блана летом сменили на Унаи Эмери, и владельцы ждали в нынешнем сезоне прорыва четвертьфинального барьера и выхода в четверку сильнейших, но пока кажется, что ожиданиям сбыться не суждено.

При Эмери команду пока прилично лихорадит, и она не доминирует даже в Лиге 1, где уступает три очка «Монако» и всего на два опережает скромную «Ниццу», чего уж говорить о противостоянии с «Барселоной»?!

«Барса», конечно, и сама в этом сезоне находится в Ла лиге в тени мадридского «Реала», но в Лиге чемпионов является одним из главных фаворитов, наряду с теми же «сливочными» и «Баварией».

Как назло для «ПСЖ», отменную форму набрала атакующая тройка каталонцев Неймар — Луис Суарес — Лео Месси, в которой каждый несет воротам заменяющего травмированного Кевина Траппа Альфонса Ареоля смертельную угрозу.

Неймар может забить и сам, но в основном раздает голевые передачи, Суарес превращает в голы все, что попадает к нему в чужой штрафной, а Месси ко всем своим бессчетным достоинствам добавил еще и какую-то фантастическую реализацию штрафных ударов.

Более того, тот факт, что выиграть Примеру команде Луиса Энрике в этом сезоне будет трудновато, делает мотивацию команды в плей-офф главного еврокубка еще выше!

Сейчас кажется, что путь к победе в противостоянии у прекрасно знающего «Барселону» по времени проведенному в «Валенсии» и «Севилье» Эмери есть только один: играть на ноль на «Парк де Пренс». Только при этом такой вариант кажется практически невероятным.

Сам наставник французов, конечно, храбрится, но даже по его, вроде бы, достаточно оптимистичным высказыванием понятна изначальная диспозиция, где фаворит очевиден:

«Мы просмотрели несколько матчей «Барселоны». Могу сказать, что и у нас есть своя поставленная коллективная игра, которая поможет достойно провести это противостояние как в индивидуальном, так и в командном плане. Будет трудно, но легкой жизни не предвидится и у «Барселоны», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

У «Барселоны» могут не сыграть в этом матче Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Рафинья и Арда Туран — потери достаточно серьезные, но не критичные. Забить «Барсе» можно и при наличии всех этих мастеров, а вот как не пропустить от нее?

А ведь для Унаи Эмери, особенно с учетом выступления команды под его руководством в Лиге 1, фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов может и вовсе обернуться отставкой. Вряд ли ради такого он менял «Севилью», с которой наштамповал три подряд победы в Лиге Европы, на Париж….

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Барселоны» — 3:1.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 -:- Бенфика Боруссия Д

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Бенфика» (Португалия).

Противостояние дортмундской «Боруссии» и лиссабонской «Бенфики» обещает быть одним из самых захватывающих на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с точки зрения красоты футбола.

В двухраундовой дуэли сначала в Португалии, а потом в Германии сойдутся две команды, которые всему остальному предпочитают яркую игру в атаке. Делают они это немного по-разному, но столкновение стилей должно лишь сделать борьбу еще более интересной.

Португальские «орлы» всегда собирают у себя, как любая уважающая себя команда с Пиренейского полуострова, состав с техничными и резкими вингерами и большим количеством центральных хавбеков с высокой культурой паса.

Собственно, именно в подстроенной под игровую систему работе селекционной службы, которой постоянно приходится компенсировать продажи лидеров в топ-клубы топ-чемпионатов новыми звездочками, которые в Лиссабоне прверащаются в звезд, и кроется ключ к успеху «Бенфики».

Кто бы ни покидал команду, на смену приходят новые футболисты, и лиссабонский клуб остается на плаву. Причем мерка, по которой судят об уровне «Бенфики», достаточно высока — регулярные выходы в плей-офф Лиги чемпионов.

Главной проблемой командой Руя Витории в преддверии домашней встречи с дортмундскими «шмелями» является повреждение, которое получил бразильский форвард Жонас во время последнего матча чемпионата против «Аруки» (3:0).

Конечно, в распоряжении специалиста есть великолепные Константинос Митроглу и Рауль Хименес, еще недавно игравший у Диего Симеоне в «Атлетико», но фигура Жонаса — это нечто большее, чем просто футбол.

Без опытного бразильца «Бенфика» теряет часть своей химии, и команде придется поработать как следует, чтобы это компенсировать, тем более против такого соперника.

Очень интересно будет понаблюдать за действиями против грозной дортмундской атаки одного из самых лакомых «лотов» летнего трансферного окна шведского защитника Виктора Линделефа, которого уверенно прочили в «Манчестер Юнайтед», пока в борьбу за игрока не включился «Челси».

То, как Линделеф сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, во многом определит силу интереса к нему европейских грандов на рынке после сезона. А там, глядишь, к борьбе могут подключиться и другие гранды, в том числе испанские и немецкий.

Что касается турнирного положения, то «Бенфика», как и до Нового года, лидирует в национальном чемпионате, правда, за январь и февраль от шести очков преимущества красно-белых над «Порту» остался только один балл, но два последних поединка лиссбонцы выиграли крупно.

У «Боруссии» в Бундеслиге дела идут совсем не так здорово. Команду Томаса Тухеля прилично лихорадит, и она каждый раз, выходя на поле, сама не знает, чем все закончится.

Только «шмели» переиграли главного преследователя «Баварии» в нынешнем сезоне дерзкий «РБ Лейпциг» (1:0), как в следующем туре последовало обескураживающее поражение от главного аутсайдера Бундеслиги «Дармштадта» (1:2).

Главной проблемой команды, пожалуй, является перенасыщенность ростера интересными футболистами, в результате чего Тухель никак не может определиться кем ему играть и как.

В матчах Бундеслиги в этом сезоне специалист уже задействовал 25 человек, причем ни один из них не сыграл во всех турах!

Особенно перенасыщена в Дортмунде группа атаки, и на этом фоне печально смотрится статистика: больше четырех мячей забил только один человек. Конечно, речь идет о Пеьре-Эмерике Обамеянге, на счету которого уже 17 голов.

Плохой новостью (хотя какая эта, собственно, новость) для «Бенфики» будет, что в Лиге чемпионов «Боруссия» играет на порядок сильнее и стабильнее, чем на внутренней арене, а ее скоростные контратаки выглядят особенно убийственными.

Забавно, что в сражении двух атакующих команд самым важным будет то, как они сыграют в обороне. Забить обе команды способны абсолютно любому сопернику и практически в любой момент, а потому исход определит как раз то, как они справятся с обороной собственных владений.

Нотку пикантности грядущему поединку придал наставник «шмелей». Тухель заявил, что «Боруссия» будет доминировать над «Бенфикой» на «Да Луж». Посмотрим….

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 2:2.