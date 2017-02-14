ПСЖ — «Барселона»: ориентировочные стартовые составы
Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».
Встреча состоится 14 февраля, начало — в 22:45 мск.
«ПСЖ»: Трапп; Орье, Маркиньос, Тьяго Силва, Максвелл; Верратти, Рабьо, Матюиди; Лукас, Кавани, Дракслер.
Не сыграет: Тьяго Мотта (дисквалификация).
Под вопросом: Хавьер Пасторе (мышечная травма).
«Висит» на карточке: Маркиньос.
«Барселона»: тер Штеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба; Ракитич, Бускетс, Иньеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.
Не сыграют: Арда Туран (паховые мышцы), Хавьер Маскерано (задняя мышца бедра), Алейкс Видаль (голеностоп).
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