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14 февраля 2017, 11:56 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ПСЖ — «Барселона»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».

Встреча состоится 14 февраля, начало — в 22:45 мск.

«ПСЖ»: Трапп; Орье, Маркиньос, Тьяго Силва, Максвелл; Верратти, Рабьо, Матюиди; Лукас, Кавани, Дракслер.

Не сыграет: Тьяго Мотта (дисквалификация).

Под вопросом: Хавьер Пасторе (мышечная травма).

«Висит» на карточке: Маркиньос.

«Барселона»: тер Штеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба; Ракитич, Бускетс, Иньеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.

Не сыграют: Арда Туран (паховые мышцы), Хавьер Маскерано (задняя мышца бедра), Алейкс Видаль (голеностоп).

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