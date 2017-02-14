8 команд Лиги чемпионов, которые изменились сильнее всех

Новые люди

«Пари Сен-Жермен»



Превращение «ПСЖ» во французскую «Барселону», затеянное Унаи Эмери, стопорилось по осени не только из-за привыкания команды и тренера друг к другу — трансферы «ПСЖ» тоже не оправдали надежд. Гжегож Крыховяк скатился до второй команды парижан, Хесе уже отчалил в «Лас-Пальмас», Хатем Бен Арфа после отлучки от основы продолжает огрызаться на тренеров. После трёх подряд попаданий в молоко надо было точно прицелиться, и покупка Юлиана Дракслера казалась новым выстрелом мимо: сахарный субтильный парень, способный играть только без давления, подверженный перепадам настроения, — разве такие нужны топ-клубу?



Но Дракслер, которого по осеннему «Вольфсбургу» пинали абсолютно все, пришёл в «ПСЖ» с новым настроем. Юлиан заранее начал учить французский язык, прибыл в Париж с мощным багажом знаний, и это ускорило его адаптацию в команде. Статистически Дракслер всё ещё на уровне ниже среднего — 1 гол в матче с «Бастией», выигранным 7:0, и 1 голевая передача — но потенциал использования Дракслера в «ПСЖ» заметен. В Лиге чемпионов, в отличие от Гонсалу Гуэдеша, он будет играть.





«Манчестер Сити»



Серхио Агуэро плохо усвоил уроки тактики Хосепа Гвардиолы, не перестроился и трижды подряд присел на лавку, а его отсутствие компенсировал зимний новичок Габриэл Жезус. Бразилец оказался слишком хорош — за первое 10-минутное появление против «Тоттенхэма» Жезус успел забить из офсайда и сделать опаснейший прострел первым касанием, а потом забил «Вест Хэму» и «Суонси». Выйдя в старте третий раз кряду, Габриэл получил травму, но если врачи успеют поставить бразильца на ноги к «Монако», он станет важной опцией Гвардиолы на пути к победе — маневренная команда чувствует себя лучше с маневренным нападающим.



Жезус, крест. Как новичок «Сити» отправил в запас Агуэро



Ещё одна перестановка в составе «Сити» — смена вратаря. Заклёванного Клаудио Браво заменил Вилли Кабальеро, как результат — три победы подряд с Кабальеро в воротах. Правда, пока связь искать не стоит, Вилли не напрягали так, как Браво, он не играл в топ-матчах. Но факт всё равно показателен.

Новая тактическая перестройка

«Ювентус»



Самая тактически гибкая топ-команда сезона долго находила оптимальную схему — осенью большинство матчей Лиги чемпионов «Ювентус» играл по расстановке 3−5−2, но постепенно Массимилиано Аллегри начал тасовать тактику. «Нам пошёл на пользу переход на схему 4−2−3−1. В определённый момент сезона нужно было что-то поменять. Это было вызвано не нашим турнирным положением, а качеством игры», — говорит Аллегри, отмечая главную проблему бьянконери в первой части сезона: кисловатый футбол при достигаемом результате.

Необычность интерпретации 4−2−3−1 от Аллегри — сразу три полноценных нападающих и один ярко выраженный вингер в старте. Гонсало Игуаин вылавливает мячи в чужой штрафной, Пауло Дибала поддерживает его из глубины, отходя за мячом максимально глубоко, а левым полузащитником стал Марио Манджукич. Свою низкую результативность Манджукич компенсирует невероятной пахотой — ни один игрок атаки не делает черновую работу, не цепляется за передачи из глубины так, как Марио. Правую бровку закрывает Хуан Куадрадо — к нему больше всего вопросов, но все вопросы в недавнем важном матче с «Интером» колумбиец снял забитым мячом. Параллельно раскрывается Миралем Пьянич, из которого Аллегри взялся лепить нового Андреа Пирло. В начале сезона Пьянич играл «треквартисту», а теперь стал уходить за мячом очень глубоко.



Главный ощутимый минус новой тактики «Ювентуса» — невозможность усилить атакующую игру со скамейки: из запасных, способных дать огня впереди, только неопытный Марко Пьяца, пока не тянущий уровень бьянконери. Но пока даже не удалось проследить влияние этого минуса — пять матчей в Серии А при новой схеме «Ювентус» выиграл с общим счётом 9:0.



«Боруссия» Дортмунд



Главная проблема Томаса Тухеля в Дортмунде — стремление играть в Football Manager в реальной жизни. Тренер «Боруссии» любит эксперименты с составом настолько, что в большинстве матчей и тактику, и состав жёлто-чёрных угадать невозможно. Из последнего — матч минувших выходных в Дармштадте, против худшей команды Бундеслиги: в 3−4−3 Тухеля левым центральным защитником вышел Дженис Бурнич, отыгравший в нынешнем сезоне в защите… ровно одну минуту — тоже с подачи Тухеля, против «Спортинга» в Лиге чемпионов. Вообще-то, Бурнич опорный хавбек, любящий сыграть флангового полузащитника, и за «Боруссию» U19 он играл в центре поля, но у Тухеля своё неповторимое видение футбола. Бурнич потерялся, когда «Дармштадт» открывал счёт, и открыл свою зону Чолаку в эпизоде со вторым голом.

Бурнич — не первая находка Тухеля в центре защиты: ранее туда переводились Лукаш Пищек (уже привыкший к такой роли) и Микель Мерино (повторять не стоит). Ещё был Марио Гётце в роли разыгрывающего в середине поля, Рафаэль Геррейро на четырёх позициях за сезон и Усман Дембеле на трёх. Кажется, пора купить Тухелю лицензионный Football Manager, а в реальной жизни — заставить забыть про бешеную тактическую перестройку.

Новая планка результатов

«Лестер»



Просто статистика, нужная для понимания беды, в которую угодил «Лестер»: 5 поражений подряд, 1 гол в последних 8 матчах АПЛ, 21 очко — далековато от заветной цифры в 40 баллов, на которую команду традиционно нацеливает Клаудио Раньери, и 17-е место в АПЛ. А тут нарисовалась ещё и Лига чемпионов, нагружающая «лис». С графиком «два матча в неделю» чемпион Англии не справлялся, о чём говорил ещё по осени, да и тогда проблема была очевидной — из 6 матчей после Лиги чемпионов «Лестер» проиграл 5, а шестой, у «Сити», выиграл, послав на еврокубковую игру второй состав.

Интересно, как Раньери расставит приоритеты — продолжать прошлогоднюю сказку или браться за рутину нынешних дней? В любом случае «Лестеру» будет сложно: «Севилья» — не самый убойный соперник из возможных, но самый хамелеонистый, любящий подстроиться под соперника. И против лонгболлов Раньери Хорхе Сампаоли что-нибудь найдёт.



«Реал»



После 40-матчевой беспроигрышной серии дважды кряду уступить и получить в свой адрес свист болельщиков — ох, как же это похоже на мадридский «Реал». Тот факт, что одно из поражений, против «Севильи», «сливочные» не заслужили, вообще никого не волновал. За зиму «Реал» успел пополнить трофейную комнату, выиграв клубный чемпионат мира, а Зинедин Зидан поколдовал над тактикой и вернул к жизни Хамеса Родригеса. Раз уж даже Хамеса удалось убедить заниматься оборонительной работой, значит, Зидан действительно сильный психолог. В чемпионате Испании «Реал» сохраняет лидерство, даже имея два матча в запасе — неплохой старт, чтобы выполнить невероятную миссию в Лиге чемпионов. Никто не поднимал «ушастый» кубок дважды подряд, команда Зидана может стать первой.





Новая оценка общественности

«Монако»



После жеребьёвки часто приходилось слышать, что фаворит в паре «Манчестер Сити» и «Монако» очевиден, сейчас всё не так просто. У «Сити», несмотря на постепенное строительство команды, всё ещё случаются заскоки и резкие падения, как 0:4 против «Эвертона», а у монегасков — лучшая в Европе атака: в 25 матчах чемпионата Франции «Монако» настрелял уже 75 мячей.

Прогрессирует вся команда — и умница Бернарду Силва, один из лучших молодых игроков планеты, и потенциальный игрок основы сборной Франции Тома Лемар, и Радамель Фалькао, чья карьера после двух подряд английских аренд казалась расколотой напополам. Учитывая, в каком состоянии находится защита «Ман Сити», Гвардиоле как минимум придётся сложно. Я бы даже назвал «Монако» теневым фаворитом Лиги чемпионов, о котором никто не говорит, но с моим умением прогнозировать не буду предсказывать путь монегасков.



«Наполи»



В паре «Наполи» и мадридского «Реала» такой же расклад: у одной команды есть имя, класс и более сильные исполнители, у другой — поставленный футбол, хорошая форма и огненные лидеры. Олицетворение нынешнего «Наполи» — Дрис Мертенс. Бельгийский малыш стал центральным нападающим лишь по ходу сезона, когда Арек Милик сломался, а подобрать Клозе или Адебайора не удалось, долго привыкал к новой роли, но с декабря разошёлся.

Сейчас у Мертенса 16 мячей, лучшее соотношение гол/минута среди топ-снайперов чемпионата Италии (95,8), покер и два хет-трика. Под стать Дрису разыгрались и другие лидеры.

Помешать «Наполи» устроить «Реалу» пару тяжёлых вечеров может лишь стиль Маурицио Сарри. Он — любитель высокой линии обороны, он гнёт свою линию всегда (высокая защита была и в Турине против «Ювентуса»), при этом у него есть проблемы с влиянием на игру, он плохо чувствует моменты, когда его команда «плывёт», кто «плывёт» конкретно из футболистов. Против такого тяжёлого соперника фактор Сарри и его упрямства может стать ключевым.