Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца

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Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы. А для тренера парижской команды, катастрофически неудачно играющего против «Барселоны», февраль может стать особенным периодом — наступает решающий момент в его карьере.

Столь важных игр у Унаи Эмери в «ПСЖ» еще не было. Если в национальном чемпионате, где парижский клуб отстает от «Монако» на три очка, положение вроде бы поправимо, то в плей-офф Лиги чемпионов в двух матчах решается все. В том числе, возможно, судьба бывшего тренера «Спартака», которого пригласили в столицу Франции как раз ради этого турнира.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 -:- ПСЖ Барселона

Между тем на пути стоит «Барселона», злой гений парижан по нечетным годам. Она выбила его и в 2013-м (2:2, 1:1) и в 2015-м (3:1, 2:0). Оба раза в ¼ финала.

Этот рубеж вообще словно заколдованный для «ПСЖ». Он не может взять его четыре сезона подряд — уникальный, между прочим, в истории Лиги чемпионов показатель. Теперь реальна опасность вылететь еще раньше.

Лично Эмери «Барса» тоже постоянно обижала. Он обыграл ее лишь один раз — с «Севильей» в октябре 2015 года (2:1). Причем это произошло в отсутствие Месси, который был кошмаром тренера — 25 голов в 21 матче, включая четыре мяча «Спартаку» осенью 2012 года.

2 игрока «ПСЖ» празднуют дни рождения 14 февраля: Эдинсон Кавани родился в 1987-м, а Анхель Ди Мария — годом позже.

Но галльский петух, несмотря на убийственную статистику, как обычно полон задора, пусть французов в команде даже с резервистами можно пересчитать по пальцам. После победы в пятницу в Бордо (3:0) Верратти выразил мнение, что матчи против каталонского клуба пришлись на благоприятную пору: «Мы сейчас играем более уверенно, чем осенью. Стали хорошо защищаться и пропускаем мало голов».

В декабре «ПСЖ» набрал в чемпионате 4 очка из 12 возможных, упустил, по сути, первое место в группе Лиги чемпионов, не сумев одолеть «Лудогорец» на «Парк де Пренс» (2:2). Зато в 2017-м у него 9 побед (с учетом кубковых турниров) и только одна невзрачная домашняя ничья с «Монако» (1:1).

Поскольку «ПСЖ» оказался в чемпионате в роли догоняющего, Эмери не мог позволить себе сыграть в Бордо вторым составом, как год назад Лоран Блан в Генгаме перед ответным поединком с «Манчестер Сити». Но кое-какую ротацию баск все-таки произвел: предоставил отдых Тиагу Силве, получившему ранее ушиб, а благодаря быстро добытому преимуществу в три мяча заменил в середине второго тайма Верратти, Ди Марию и Кавани.

«Как остановить Месси? Никак. Это невозможно сделать. Разве что связать его. А если серьезно, то необходимо лишить его мяча, не давать ему получать передачи».

ЛУКАС МОУРА, нападающий «ПСЖ».

У ПАРИЖАН ЕСТЬ ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА.

Уверенная победа над «Бордо», который тоже успешно выступал в чемпионате после новогоднего перерыва, внушила некий оптимизм. Во-первых, «ПСЖ» впервые добился в чемпионате серии из 4 выигрышей подряд при Эмери, которому СМИ припоминали, что в предыдущем чемпионате Испании «Севилья» с ним ни разу не взяла верх в гостях.

Во-вторых, вернулись в строй Трапп и Верратти. Ареола в последнее время ловил «бабочек», а без Верратти парижская команда вообще не та, что с ним. «Не знаешь, что делать с мячом, отдай «Совенку», — написала газета L’Equipe, будто позаимствовав знаменитую у нас фразу Константина Бескова о Юрии Гаврилове.

Приступил к тренировкам после травмы Пасторе. Если ничего не изменится, первую игру с «Барселоной» вынужденно пропустит только дисквалифицированный Тиагу Мотта, начинавший, кстати, европейскую карьеру в рядах сине-гранатовых.

9 мячей забил в шести последних матчах Кавани, всего же в этом сезоне он отличился уже 33 раза.

В-третьих, продолжает исправно забивать Кавани. В Бордо он заколотил дубль впечатляющими ударами без подготовки с лета, и теперь у него на счету в этом сезоне 33 гола в 31 матче (с учетом всех турниров), в том числе 25 голов в 23 играх чемпионата Франции. Прошлогодний феноменальный результат Ибрагимовича — 50 мячей (38 — в первенстве) — под угрозой.

В-четвертых, прибавил Ди Мария, который с приходом Дракслера превратился уже было в игрока замены. В Бордо на его счету гол и длинная диагональная передача на Кавани, которую тот превратил в гол. Свой спад аргентинец объяснил газете Marca тем, что Эмери стеснил его свободу.

«Я участвую в фантастическом проекте и чувствую себя в “ПСЖ” очень здорово. Но каждый мечтает однажды сыграть за “Барселону”, лучшую команду мира, за которую выступают три из пяти лучших футболистов планеты — Месси, Иньеста и Неймар».

Марко ВЕРРАТТИ, полузащитник «ПСЖ».

Дракслер, напротив, как истинный немец, установку выполняет дисциплинированно. Но ему, пусть он и носит звание чемпиона мира, как ни странно, недостает опыта. На ЧМ-2014 этот футболист сыграл только четверть часа в невероятном полуфинале с Бразилией (7:1), появившись на поле, когда абсолютно все было ясно.

В претендентах на роль снабженца Кавани числится также Лукас. Бразилец нестабилен, но он самый используемый Эмери футболист. Лукас принял участие в 35 матчах из 37.

Наконец, Эмери предстоит решить вопрос, кого бросить на правый фланг обороны против Неймара. Ивуариец Орье провел ряд неудачных матчей, греша позиционными ошибками, да и в наступлении он не столь эффективен, как прежде. Менье действовал убедительно, особенно в поддержке атаки, но он уступает африканцу в скорости.

«ПСЖ» — «БАРСЕЛОНА».

14 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.45 (Матч ТВ — 22.40).

Коэффициенты по версии Winline: П1* 3.42 — Н 3.55 — П2 2.14.

Судья: Марчиняк (Польша).

Ответный матч: 8 марта.

ПРОГНОЗ. ЭКСПЕРТ VS ЖУРНАЛИСТ.

Дмитрий БУЛЫКИН, бывший нападающий сборной России:

0:3. Пусть даже первый матч состоится во Франции, однако «Барселона» сразу продемонстрирует, кто здесь фаворит. Ставлю на крупную победу каталонцев, а Месси в очередной раз покажет себя во всей красе.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола:

1:2. Если бы ставил на игру деньги, то выбрал бы пункт «Обе забьют», потому что матчи между двумя этими командами получаются всегда веселыми. Победить же может любой клуб, но выберу «Барселону», помня о небольшом комплексе Унаи Эмери перед каталонцами.