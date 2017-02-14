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14 февраля 2017, 8:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Марадона: Матч будет трудным как для «Наполи», так и для «Реала»

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием неаполитанской команды и мадридского «Реала».

Бывший футболист <span class=error>Наполи</span> и сборной Аргентины Диего <span class=error>Марадона</span> поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием неаполитанской команды и мадридского Реала. Увеличить
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Легендарный аргентинец прилетел в столицу Испании, чтобы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» поддерживать итальянский клуб.

«Матч будет трудным как для «Наполи», так и для «Реала», — приводит слова Марадоны Marca.

Первая игра между испанским грандом и «Наполи» состоится 15 февраля, ответная — 7 марта.

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