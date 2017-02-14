Марадона: Матч будет трудным как для «Наполи», так и для «Реала»
Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием неаполитанской команды и мадридского «Реала».
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Легендарный аргентинец прилетел в столицу Испании, чтобы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» поддерживать итальянский клуб.
«Матч будет трудным как для «Наполи», так и для «Реала», — приводит слова Марадоны Marca.
Первая игра между испанским грандом и «Наполи» состоится 15 февраля, ответная — 7 марта.
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