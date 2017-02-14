Футболист «Баварии» Хаби Алонсо рискует пропустить матч ЛЧ с «Арсеналом»

По информации источника, 35-летний испанский полузащитник травмировал правое колена на тренировке команды в понедельник и не смог закончить занятие. Хаби Алонсо получил повреждение в стыке с другим испанским игроком «Баварии» Хави Мартинесом, а поле сумел покинуть только с помощью электрокара.

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Матч «Баварии» с «Арсеналом» пройдет в Мюнхене в среду. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.