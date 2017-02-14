Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28763266/
14 февраля 2017, 7:57 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболист «Баварии» Хаби Алонсо рискует пропустить матч ЛЧ с «Арсеналом»

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Футболист мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо рискует пропустить домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» из-за травмы, сообщает Bild.

По информации источника, 35-летний испанский полузащитник травмировал правое колена на тренировке команды в понедельник и не смог закончить занятие. Хаби Алонсо получил повреждение в стыке с другим испанским игроком «Баварии» Хави Мартинесом, а поле сумел покинуть только с помощью электрокара.

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Матч «Баварии» с «Арсеналом» пройдет в Мюнхене в среду. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

В Париже и Лиссабоне стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов

В Париже и Лиссабоне стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Два матча в Париже и Лиссабоне открывают во вторник стадию 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче сыграет с испанской «Барселоной», тогда как португальская «Бенфика» примет германскую «Боруссию» из Дортмунда.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами