Футболист «Баварии» Хаби Алонсо рискует пропустить матч ЛЧ с «Арсеналом»
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Футболист мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо рискует пропустить домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» из-за травмы, сообщает Bild.
По информации источника, 35-летний испанский полузащитник травмировал правое колена на тренировке команды в понедельник и не смог закончить занятие. Хаби Алонсо получил повреждение в стыке с другим испанским игроком «Баварии» Хави Мартинесом, а поле сумел покинуть только с помощью электрокара.
Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.
Матч «Баварии» с «Арсеналом» пройдет в Мюнхене в среду. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.
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