В Париже и Лиссабоне стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов

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Парижский клуб выиграл четыре последних чемпионата Франции, однако в Лиге чемпионов команда, финансируемая катарским инвестиционными фондом, четыре раза подряд останавливалась на стадии ¼ финала. В нынешнем сезоне владельцы клуба сделали ставку на испанского специалиста Унаи Эмери, трижды подряд выигравшего Лигу Европы с «Севильей». ПСЖ вновь вышел в плей-офф Лиги чемпионов, однако уступил первенство в группе и посев английскому «Арсеналу», а в результате жеребьевки получил едва ли не сильнейшего из возможных соперников.

«Барселона» в новом году пока пока не проигрывает, сумев выйти в финал Кубка Испании в противостоянии с мадридским «Атлетико». Зимой отлично выступают лидеры атак «Барселоны» — Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес, а в недавнем матче чемпионата был разгромлен неуступчивый «Алавес». Будущий соперник «Барселоны» по кубковому финалу потерпел самое крупное поражение в сезоне, уступив на своем поле — 0:6.

Суарес забил два очередных мяча, с 16 голами выйдя на первое место в споре бомбардиров чемпионата Испании. Уругваец на один гол опережает Месси, который 10 раз отличился на групповой стадии Лиги чемпионов. При этом парижане должны опасаться и третьего форварда «Барселоны» — Неймар неизменно забивает в ворота ПСЖ. В 2013—2015 гг. «Пари Сен-Жермен» и «Барселона» шесть раз сыграли в Лиге чемпионов, а бразилец забил пять мячей. Его команда дважды обыграла соперника в четвертьфиналах, а в групповом турнире сезона 2014/15 команды обменялись победами.

В апреле 2015 года «Барселона» также проводила первый матч в Париже, обыграв соперников со счетом 3:1, фактически решив свою задачу по выходу в следующий раунд.

Чемпионы идут вторыми

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен», являясь действующими чемпионами своих стран, занимают в нынешнем сезоне лишь вторые места. «Барселона» одно очко уступает «Реалу», который, впрочем, провел на две игры меньше. Парижане на три очка отстают от «Монако», при этом в последнем матче подопечные Эмери также одержали крупную гостевую победу — со счетом 3:0 над «Бордо».

Дважды отличился уругваец Эдинсон Кавани, еще один мяч провел аргентинец Анхель Ди Мария. На этих игроков Эмери рассчитывает в атаке в первую очередь. Кавани, который является напарником Суареса в сборной Уругвая, обещает забить больше, чем земляк. В нынешней Лиге чемпионов Кавани отличился уже шесть раз, тогда как на счету Суареса лишь дубль в сентябрьской встрече с шотландским «Селтиком» (7:0).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 -:- ПСЖ Барселона

Полузащиту ПСЖ летом усилил немец Юлиан Дракслер, перешедший из «Вольфсбурга», дозаявлен для участия в Лиге чемпионов также молодой аргентинец Джованни Ло Сельсо. Португальский новичок Гонсалу Гедеш играть в Лиге чемпионов права не имеет, так как начинал сезон в этом турнире в составе «Бенфики». «Барселона» же традиционно отличается стабильностью состава: зимой никаких трансферов клуб не провел.

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» французской столицы, начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Шимон Марциняк из Польши. Пропустит встречу дисквалифицированный полузащитник хозяев Тьяго Мотта, травмирован бразильский защитник Тьяго Силва. У испанского клуба травмы получили Хавьер Маскерано и Алекс Видаль.

Ответная игра состоится в Барселоне 8 марта.

«Бенфика» проходит только «Зенит»

Португальская «Бенфика» за последние шесть лет лишь дважды сумела преодолеть групповой барьер Лиги чемпионов, каждый раз пробиваясь в четвертьфинал — так произошло в 2012 и 2016 годах, когда в 1/8 финала оба раза был повержен российский «Зенит». На сей раз чемпион Португалии трех последних сезонов встретится с дортмундской «Боруссией», которая после ухода Юргена Клоппа пытается повторить успехи пятилетней давности. В 2011 и 2012 годах «Боруссия» выиграла чемпионат Германии, а в 2013-м играла в финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне под руководством Томаса Тухеля «Боруссия» отлично выступила в групповом турнире Лиги чемпионов, опередив даже мадридский «Реал» и установив рекорд результативности — 21 мяч в шести встречах. Однако в бундеслиге «Боруссия» идет лишь на четвертом месте, отставая от лидера «Баварии» уже на 15 очков. В последнем матче «Боруссия» в гостях уступила занимающему последнюю строчку «Дармштадту» (1:2).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 -:- Бенфика Боруссия Д

«Бенфика» под руководством Руя Витории вновь лидирует в чемпионате Португалии, на одно очко опережая «Порту». Последнюю встречу лиссабонцы выиграли со счетом 3:0 у «Ароки», дважды отличился грек Костантинос Митроглу, еще один мяч на счету перуанца Андре Каррильо. Зимой вернулся в состав «Бенфики» после травмы лидер атак бразилец Жонас, зато покинул команду Гонсалу Гедеш. Встречу против «Боруссии» пропустит дисквалифицированный сербский полузащитник Андрия Живкович.

Матч пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Никола Риццоли из Италии. Ответная игра также запланирована на 8 марта.

В среду пройдут еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов — встречаются германская «Бавария» и «Арсенал», а также «Реал» и итальянский «Наполи». Еще четыре матча состоятся на следующей неделе.