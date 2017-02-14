Дмитрий Хомуха: Весной «Ростов» может снова удивить Европу

Российские футбольные клубы постепенно выходят из зимней паузы. Уже 17 февраля трем отечественным командам предстоит стартовать в плей-офф Лиги Европы. «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» сыграют первые матчи 1/16 финала второго по престижности европейского клубного турнира.

ФК «Ростов» сумел обеспечить себе попадание в еврокубковую весну за счет третьего места в групповом этапе Лиги чемпионов. В осенней стадии ростовчане подарили своим болельщикам незабываемую победу над «Баварией» и два достаточно равных матча с мадридским «Атлетико». А ничья и победа в играх с ПСВ позволила «Ростову» обойти в группе голландцев и продолжить свою еврокубковую историю. В этот раз соперником команды станет пражская «Спарта», которая годом ранее на этой же стадии турнира выбила из борьбы за победу другой российский клуб — «Краснодар. Первый матч команд состоится в Ростове.

— «Ростов» и «Спарта» будут находиться примерно в равном физическом состоянии, поскольку у чехов тоже был перерыв в национальном чемпионате, — заявил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. — Российским клубам всегда было непросто играть с этой командой. Даже в недавней товарищеской игре «Зенит» уступил пражскому клубу со счетом 2:0. Для ростовчан этот соперник станет серьезным испытанием. Но донской клуб очень хорошо организован и умеет разрушать игровые связи противников, поэтому я полагаю, что «Ростов» имеет хорошие шансы в игре на своем поле. Уверен, матч получится крайне напряженным и интрига будет сохраняться до последних минут.

Бывший главный тренер молодежной и юношеской сборных России Дмитрий Хомуха также не исключает того, что в нынешнем сезоне ростовчане смогут далеко пройти в Лиге Европы.

— «Ростов» и «Спарта» подойдут к матчам 1/16 финала в лучшей форме, поскольку есть опыт подготовки к такой стадии и у Курбана Бердыева со времен «Рубина», и у «Спарты», успешно выступившей в прошлом сезоне в играх с «Краснодаром» (1:1, 0:3), — заявил «Известиям» Дмитрий Хомуха. — Чешский клуб регулярно участвует в еврокубках, поэтому они имеют представление, как готовиться к февральским матчам. Перспективы «Ростова» в Лиге Европы будут зависеть от того, как пройдет первое противостояние, смогут ли они пройти «Спарту». Если получится преодолеть этот барьер, ростовчане снова могут серьезно удивить Европу. Команда очень мотивирована, в том числе и тем, что сейчас ей жизненно необходимо положить деньги от побед в еврокубковых стадиях в «копилку» клуба. Поэтому «Ростов» серьезно отнесется к этому турниру и будет играть на пределе своих возможностей. Жаль, глубина состава у них такая, что достичь результата будет тяжеловато и в Лиге Европы, и в чемпионате России. Многие игроки уже в возрасте, и в случае прохождения в следующую еврокубковую стадию график «через два дня на третий» будет для ростовчан крайне жестким.

«Зенит» прошел групповой этап Лиги Европы практически безупречно. Сине-бело-голубые потеряли очки лишь в заключительной игре с голландским АЗ, но этот матч для санкт-петербуржцев уже ничего не значил. Зимой команда Мирчи Луческу серьезно усилилась: в команду пришли голкипер Андрей Лунев, защитники Сергей Зуйков и Бранислав Иванович, а также полузащитники Эрнани, Ибрагим Цалагов и Йоан Молло. Однако регламент Лиги Европы позволял заявить лишь трех новичков, поэтому Молло, Лунев и Зуйков этой весной принять участие в еврокубках не смогут. Соперником петербуржцев станет брюссельский «Андерлехт, оказавшийся в Лиге Европы потому, что не смог одолеть «Ростов» в квалификации к Лиге чемпионов. Свой первый матч сине-бело-голубые проведут на выезде.

— «Зенит» отлично усилился во время перерыва, — отметил Анатолий Бышовец. — Новички придадут петербуржцам более высокий уровень надежности, привнесут больше креативности и скорости. Помимо покупок, важно отметить и возвращение в состав команды Мигеля Данни, который долгое время отсутствовал из-за травмы. Он всегда был очень важен для «Зенита» и по игровым, и по лидерским качествам. В целом я считаю, что у сине-бело-голубых достаточно высокие шансы на положительный результат в матче с «Андерлехтом». В моем понимании ничья на выезде тоже будет считаться хорошим результатом.

С последним тезисом согласен и Дмитрий Хомуха.

— Бельгийский чемпионат уже возобновился, и «Андерлехт» будет в лучшем тонусе, чем «Зенит», — отметил собеседник «Известий», выступавший за питерский клуб в середине 1990-х годов. — С учетом имен игроков и опыта главного тренера Мирчи Луческу петербургский клуб является фаворитом противостояния. Но эта стадия непредсказуема, как и любые матчи на вылет, поэтому недооценивать «Андерлехт» ни в коем случае нельзя.

«Краснодар», в котором в ходе сезона сменился главный тренер (Игорь Шалимов пришел на позицию, которую ранее занимал Олег Кононов), добрался до плей-офф не так уверенно, как «Зенит». «Быки» имеют на восемь очков меньше, чем лидеры группы «Шальке-04″. Как уже упоминалось, в прошлом розыгрыше турнира в 1/16 плей-офф краснодарцы уступили «Спарте». В этом году отечественную команду ждет еще более серьезный соперник — турецкий «Фенербахче». Первая встреча команд пройдет на новом стадионе «Краснодара».

— «Краснодару» будет очень сложно противостоять «Фенербахче», — заявил Анатолий Бышовец. — Контрольные матчи «быков» во время зимней паузы оставили двоякое впечатление. Многое будет зависеть от настроя и выбора тактики. Если удастся сыграть активно и ограничить «Фенербахче» в пространстве, есть все шансы добиться нужного результата в первом матче. Но, на мой взгляд, развязка противостояния нас будет ждать во второй игре.

Дмитрий Хомуха считает, что по составу краснодарцы серьезно уступают турецкому клубу.

— Так же как и бельгийский, турецкий чемпионат возобновился еще в середине января, поэтому у «Фенербахче» есть преимущество в игровой практике, поскольку в плане подготовки официальные матчи не идут ни в какое сравнение с контрольными, — резюмировал эксперт. — Весенний этап будет очень важным для «Краснодара» в плане становления команды Шалимова. Сильный соперник в еврокубках и 13 жестких решающих матчей в весенней стадии чемпионата России — это очень серьезный тест. Как его пройдет команда, будет во многом зависеть от встречи с «Фенербахче», который выглядит фаворитом с учетом имеющегося состава, опыта футболистов и главного тренера Дика Адвоката.