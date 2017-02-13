Прогноз УЕФА: Лигу чемпионов выиграет «Барселона»
Основываясь на исследовании, которое проводилось с учетом всех статистических данных последних лет, представители УЕФА сделали вывод, что победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов станет «Барселона», сообщает Marca.
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Отмечается, что в прошлом сезоне организацией был сделан прогноз в пользу победы «Реала», который в конечном итоге и выиграл в 11-й раз в истории престижный турнир.
В качестве одного из критериев УЕФА приводится тот факт, что основные конкуренты каталонцев вышли в
Также отмечается, что за последние 19 сезонов лишь однажды турнир выиграла команда, которой ранее победа в ЛЧ не покорялась. В 2012 году это сделал «Челси». Подчеркивается, что в действующем розыгрыше соревнования много клубов, которые прежде не выигрывали Лигу чемпионов, а среди предыдущих победителей «Барселона» является самым предпочтительным вариантом.
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