Прогноз УЕФА: Лигу чемпионов выиграет «Барселона»

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Отмечается, что в прошлом сезоне организацией был сделан прогноз в пользу победы «Реала», который в конечном итоге и выиграл в 11-й раз в истории престижный турнир.

В качестве одного из критериев УЕФА приводится тот факт, что основные конкуренты каталонцев вышли в плей-офф турнира со вторых мест. Отмечается, что лишь один раз за последние 11 сезонов победителем соревнования стал клуб, пробившийся в плей-офф со второй строчки группового турнира. Речь идет о победе «Интера» в 2010 году.

Также отмечается, что за последние 19 сезонов лишь однажды турнир выиграла команда, которой ранее победа в ЛЧ не покорялась. В 2012 году это сделал «Челси». Подчеркивается, что в действующем розыгрыше соревнования много клубов, которые прежде не выигрывали Лигу чемпионов, а среди предыдущих победителей «Барселона» является самым предпочтительным вариантом.