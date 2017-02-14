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14 февраля 2017, 0:02 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Гетце не сыграет против «Бенфики» в матче ЛЧ

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Футболист «Боруссии» Марио Гетце не сможет помочь команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» из-за травмы, сообщил спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк.

По словам Цорка, Гетце еще не оправился от мышечных проблем, которые испытывал в последнее время. Полузащитник не полетел вместе с командой в Лиссабон.

«Для Гетце игра в Лиссабоне будет слишком преждевременной», — приводит слова Цорка АФП.

Матч между «Бенфикой» и «Боруссией» пройдет в Лиссабоне во вторник.

Боруссия Д
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