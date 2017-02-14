Гетце не сыграет против «Бенфики» в матче ЛЧ

По словам Цорка, Гетце еще не оправился от мышечных проблем, которые испытывал в последнее время. Полузащитник не полетел вместе с командой в Лиссабон.

«Для Гетце игра в Лиссабоне будет слишком преждевременной», — приводит слова Цорка АФП.

Матч между «Бенфикой» и «Боруссией» пройдет в Лиссабоне во вторник.