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13 февраля 2017, 17:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моура: чтобы остановить Месси, его нужно связать

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 14 февраля, ответил на вопрос, как остановить Лионеля Месси.

«Остановить Месси без нарушения? Я считаю, что это невозможно. Его нужно связать, делать всё, чтобы мяч к нему не доходил, действовать организованно.

Неймар? Он хорошо делает свою работу как в «Барселоне», так и в сборной. Я не думаю, что он может быть, как Месси. Каждый игрок имеет свой стиль, свою собственную историю. Но в будущем Неймар может стать великим игроком и написать историю «Барселоны», — цитирует Моуру ESPN FC.

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