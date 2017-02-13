Моура: чтобы остановить Месси, его нужно связать

«Остановить Месси без нарушения? Я считаю, что это невозможно. Его нужно связать, делать всё, чтобы мяч к нему не доходил, действовать организованно.



Неймар? Он хорошо делает свою работу как в «Барселоне», так и в сборной. Я не думаю, что он может быть, как Месси. Каждый игрок имеет свой стиль, свою собственную историю. Но в будущем Неймар может стать великим игроком и написать историю «Барселоны», — цитирует Моуру ESPN FC.