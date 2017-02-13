Эмери: Я уверен в ПСЖ, мы способны создать проблемы «Барселоне»

«Мы не считаем, что наши футболисты хуже других. Они пишут историю. Ключ успеха в коллективной игре. Это важный момент в сезоне. Наша команда мотивирована. Я уверен в “ПСЖ”. У нас есть всё, чтобы создать проблемы “Барселоне”. Для меня это бесценный опыт, которым я хочу воспользоваться», — цитирует Эмери пресс-служба «ПСЖ».