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13 февраля 2017, 15:55 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Эмери: Я уверен в ПСЖ, мы способны создать проблемы «Барселоне»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 14 февраля.

«Мы не считаем, что наши футболисты хуже других. Они пишут историю. Ключ успеха в коллективной игре. Это важный момент в сезоне. Наша команда мотивирована. Я уверен в “ПСЖ”. У нас есть всё, чтобы создать проблемы “Барселоне”. Для меня это бесценный опыт, которым я хочу воспользоваться», — цитирует Эмери пресс-служба «ПСЖ».

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