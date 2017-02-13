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13 февраля 2017, 15:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Хавбек ПСЖ Пасторе может сыграть против «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе, который последний раз выходил на поле в ноябре прошлого года, может помочь своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 14 февраля.

Об этом рассказал главный тренер парижан Унаи Эмери. С ноября по февраль Пасторе восстанавливался после травмы колена, а затем и бедра.

«Пасторе хорошо работал в субботу и воскресенье. Сегодня примем решение относительно того, будет ли он в заявке на матч с «Барселоной», — цитирует Эмери пресс-служба «ПСЖ».

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