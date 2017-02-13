Хавбек ПСЖ Пасторе может сыграть против «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ

Об этом рассказал главный тренер парижан Унаи Эмери. С ноября по февраль Пасторе восстанавливался после травмы колена, а затем и бедра.



«Пасторе хорошо работал в субботу и воскресенье. Сегодня примем решение относительно того, будет ли он в заявке на матч с «Барселоной», — цитирует Эмери пресс-служба «ПСЖ».